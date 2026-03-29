全中運跆拳道開賽 嘉縣提高獎金

嘉義縣長翁章梁（左）期勉永慶高中跆拳道國手陳彥蓉（中），為嘉義縣搶下全中運金牌。（記者蔡宗勳攝）

全國中等學校運動會將於四月十八至廿三日在嘉義縣登場，其中，跆拳道賽事因與國際比賽撞期，提前自三月廿五日至四月二日在縣立體育館舉行，縣長翁章梁昨到場觀賽，鼓勵選手爭取佳績，並宣布提高嘉縣子弟兵奪牌獎勵金額，金牌獎金由八萬元提升至十萬元等。

全中運對競賽場地須與國際賽事接軌，嘉縣有些項目無法提供合乎規定的比賽場地，因而移師其他縣市舉行，包括新北微風運河輕艇、桃園公西靶場射擊、南投日月潭划船、台中自由車場地賽、彰化員林自由車登山賽、雲林縣立體育館競技與韻律體操、台南市新營網球、嘉南藥理科技大學擊劍及高雄國際游泳池游泳等。

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翁章梁說，為激勵嘉縣選手拿出最佳表現，縣府決定提高奪牌獎勵金額，金牌獎金由八萬提升至十萬元，銀牌由四萬提高至五萬元，透過實質鼓勵，讓嘉縣選手在主場全力以赴，為家鄉爭光。

永慶高中國中部三年級陳彥蓉，曾代表台灣出征世界級賽事，在二〇二五亞洲青少年跆拳道錦標賽過關斬將勇奪金牌，此次全中運參加國女組比賽，第一場就提前擊敗對手，很有機會為嘉縣留下金牌。

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