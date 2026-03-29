為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全中運跆拳道開賽 嘉縣提高獎金

    2026/03/29 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣長翁章梁（左）期勉永慶高中跆拳道國手陳彥蓉（中），為嘉義縣搶下全中運金牌。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁（左）期勉永慶高中跆拳道國手陳彥蓉（中），為嘉義縣搶下全中運金牌。（記者蔡宗勳攝）

    全國中等學校運動會將於四月十八至廿三日在嘉義縣登場，其中，跆拳道賽事因與國際比賽撞期，提前自三月廿五日至四月二日在縣立體育館舉行，縣長翁章梁昨到場觀賽，鼓勵選手爭取佳績，並宣布提高嘉縣子弟兵奪牌獎勵金額，金牌獎金由八萬元提升至十萬元等。

    全中運對競賽場地須與國際賽事接軌，嘉縣有些項目無法提供合乎規定的比賽場地，因而移師其他縣市舉行，包括新北微風運河輕艇、桃園公西靶場射擊、南投日月潭划船、台中自由車場地賽、彰化員林自由車登山賽、雲林縣立體育館競技與韻律體操、台南市新營網球、嘉南藥理科技大學擊劍及高雄國際游泳池游泳等。

    翁章梁說，為激勵嘉縣選手拿出最佳表現，縣府決定提高奪牌獎勵金額，金牌獎金由八萬提升至十萬元，銀牌由四萬提高至五萬元，透過實質鼓勵，讓嘉縣選手在主場全力以赴，為家鄉爭光。

    永慶高中國中部三年級陳彥蓉，曾代表台灣出征世界級賽事，在二〇二五亞洲青少年跆拳道錦標賽過關斬將勇奪金牌，此次全中運參加國女組比賽，第一場就提前擊敗對手，很有機會為嘉縣留下金牌。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播