台灣19歲男女平均身高 鄰近國倒數第3 孩子在國小一年長不到4公分 務必諮詢

台灣鄰近亞洲國家與地區19歲人均身高比較

許多民眾覺得台灣人的平均身高似乎偏矮，根據世界人口綜述組織（World Population Review）的「二〇二六年全球平均身高」資料，台灣十九歲男女平均身高是一七三．五公分、一六〇．七公分，都居台灣鄰近國家倒數第三。

男孩十八歲、女孩十六歲前是身高的成長黃金期，醫師建議家長，透過充足睡眠與營養攝取，養成孩子的運動習慣等，幫助孩子健康長高，六歲起要每半年追蹤生長曲線、體重、成長速度等指標，才能及早發現異常、尋求醫療協助。

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台灣精準兒童健康協會提醒，若家長接到學校通知，孩子身高落在同齡人正常百分位最低標三％以下，或孩子在國小時期一年長不到四公分，務必到醫院兒童內分泌、新陳代謝等科別諮詢，是否需要醫療介入。

台灣精準兒童健康協會於今年三月進行「六至十八歲兒童及青少年生長狀況與自信發展現況調查」，回收三二〇份有效樣本，發現七十七．八％家長不清楚身高發育警戒標準，有四十六％家長曾發現孩子因身高產生負面、消極表現，但四十七．八％的家長從未因此諮詢醫師。

台灣精準兒童健康協會理事長蘇本華提醒，矮小兒童焦慮、憂鬱與自尊困擾比例較高，且校園中遭受霸凌比例是正常身高者的二倍，家長切勿輕忽。

台大醫院小兒內分泌科主治醫師童怡靖指出，生長激素分泌黃金期落在晚間十點至午夜十二點，建議家長讓孩子早睡、睡好，確保蛋白質、鈣與微量營養素攝取充足，加上拉伸與彈跳運動，促進骨骼與生長板發育。

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