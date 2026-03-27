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    首頁 > 生活

    嘉市補助自由行住宿 每晚千元

    2026/03/27 05:30 記者王善嬿／嘉義報導

    去年七月丹娜絲颱風重創嘉義，影響嘉義市觀光產業，嘉義市政府為提振觀光，推出「玩嘉攻略大方送」國旅自由行補助活動，四月十三日中午起至六月卅日，國人入住嘉義市合法旅宿，不分平日假日，每晚每房補助上限一千元，昨起開放民眾線上登錄申請，總經費共兩千萬元，用完為止。

    即起登錄 4/13以後入住

    市府昨在嘉義智選假日酒店舉行記者會，市長黃敏惠、嘉義市旅館商業同業公會李啓光、嘉義市民宿協會理事長張于亞等與會；黃敏惠表示，去年嘉義市旅宿住宿人次突破二一七萬，住宿業營利事業銷售額破卅億元，然而去年遭遇美國關稅、丹娜絲颱風衝擊，最近又因中東戰爭引發物價通膨預期心理，恐衝擊民生消費，市府推動國旅自由行住宿補助，期望帶動旅宿、夜市、商圈及觀光產業發展。

    市府觀光新聞處長鄭雅文說，如一家三口在嘉義市住宿四天三夜，每晚每房上限補助折抵一千元，三晚共可折抵三千元，每人享優惠一次；活動昨下午兩點起開放民眾線上登錄，完成登錄後向合作旅宿訂房，四月十三日中午起實際入住，享有住宿補助優惠，活動詳見「嘉義市觀光旅遊網」官網。

    黃敏惠昨也說，今年台灣燈會在嘉義縣舉行，人潮車潮造成交通壅塞，希望交通部儘速啟動嘉義輕軌藍線建設，未來能串聯高鐵、台鐵、林鐵及糖鐵達成五鐵共構，改善交通，並吸引鐵道迷造訪嘉義。

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