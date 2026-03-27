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    首頁 > 生活

    水情吃緊》6月底前 拚民生不用分區供水

    2026/03/27 05:30 記者鍾麗華、廖家寧、楊媛婷／綜合報導
    新竹水情轉黃燈！寶山（見圖）、寶二水庫告急，中央跨區調度搶救6月供水防線。 （資料照）

    新竹水情轉黃燈！寶山（見圖）、寶二水庫告急，中央跨區調度搶救6月供水防線。 （資料照）

    水利署：節水調度省水8.1億噸 等同4座石門水庫

    經濟部水利署昨在行政院會報告「當前供水情勢及因應措施」，行政院長卓榮泰表示，去年冬季迄今，台灣西半部降雨創七十五年以來最少紀錄，新竹目前已是「減壓供水」的黃燈，台中是「水情提醒」的綠燈。卓揆強調，全力達成六月底前「民生用水不進入分區供水、產業生產穩定不受影響」的目標。

    西半部降雨75年新低

    卓揆指出，依據中央氣象署統計，去年冬季迄今為止，台灣西半部降雨創下七十五年以來最少紀錄，新竹以南水庫集水區降雨量是歷年同期的七％至卅七％左右。所幸，目前多數地區水情仍屬穩定。

    新竹減壓供水黃燈警示

    卓揆說，依最新水情燈號，特別需要關注的是新竹地區，目前是「減壓供水」的黃燈，台中是「水情提醒」的綠燈。

    產業方面，國科會與經濟部持續督促科學園區及產業園區，提升產業節水成效。農業部分，春耕整田已完成。農業部在水情較嚴峻的新竹地區，透過頭前溪川流水來供應公共用水，從每日十二萬噸增加到廿七萬噸，有效延長寶山、寶二水庫的供水時程。

    水利署長林元鵬昨日表示，統計去年六月迄今，整體節水達八．一億噸以上，相當四座石門水庫容量。寶山、寶二水庫入流較百年大旱同期減少二十三％，是目前水庫蓄水偏低的主因。

    為因應嚴峻水情，已跨區自石門水庫及永和山水庫調度每日二十三．二萬噸至新竹；公共用水轉為減壓供水黃燈，夜間十點至翌日五點進行減壓供水，產業也採取自主節水七％等。

    農業部長陳駿季昨除重申針對新竹啟動農業系統性節水計畫，也針對苗栗、台中、高雄等水情審慎調控地區成立應變小組，將啟用地下水井、輪灌、夜間配水、運用智慧灌溉系統，台中、苗栗區域農民的休耕申報延後到卅一日。

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