張劍光門神作品 龍潭永福宮啟動修復

桃園龍潭三坑永福宮6扇門神已經加固保存將進行修復。（記者李容萍攝）

桃園市龍潭區三坑永福宮收藏三對舊廟門神文物，為客家傳統建築彩繪藝師張劍光的作品，因年久失修，導致門扇結構多處開裂，彩繪層表面有明顯刮擦、磨損、褪色、龜裂及剝離，市府文化局找來發起「百廟門」企劃的蔡舜任團隊合作，昨天啟動門神保存修復儀式，是該團隊在濁水溪以北及客家庄第一案。

副市長蘇俊賓表示，桃園市廟宇擁有豐富的傳統彩繪與藝術資產，卻因翻修整新，讓許多珍貴的大師作品被覆蓋、甚至消失，感謝永福宮主委劉修甲等人，即使在改建永福宮過程，仍堅持守護匠師鉅作，才有此契機邀請蔡舜任修復團隊協助，讓珍貴藝術重見天日。

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蘇俊賓說，經考證永福宮門神於一九六七年完成，出自桃竹苗地區重要司阜（對具有特殊工藝的匠師尊稱）張劍光之手，上一個丙午年、一九六六年剛好是台灣最後一場南北匠師的集體獻藝，就是由鹿港郭佛賜、台南陳壽彝和張劍光等人共同參與的龍山寺彩繪工程，桃園大廟景福宮正殿梁上也可見同為彩繪大師李登勝撰文致敬張劍光的作品，足見其藝術成就。

文化局專門委員董俊仁提到，張劍光（一九一七至一九七一年）是獨當一面的彩繪畫師，包辦廟宇枋梁、門神、神龕安金和全殿油漆等工事，其派下的門神作品別具一格，該局邀請百廟門計畫蔡舜任團隊勘查；蔡舜任說，團隊將以專業技術克服困難，確保門神最佳保存狀態，讓地方記憶與歷史文化得以長遠流傳。

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