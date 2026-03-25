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    首頁 > 生活

    （新北）國影中心2期留新莊 中央補助蓋停車場

    2026/03/25 05:30 記者黃政嘉、賴筱桐、翁聿煌／新北報導
    民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧（右二）、立委吳秉叡（右一）與行政院長卓榮泰（左二）會商，中央全力支持國影二期留在新莊，並全額補助擴充市民所需的停車場。（蘇巧慧辦公室提供）

    民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧（右二）、立委吳秉叡（右一）與行政院長卓榮泰（左二）會商，中央全力支持國影二期留在新莊，並全額補助擴充市民所需的停車場。（蘇巧慧辦公室提供）

    蘇巧慧、吳秉叡爭取 卓揆允全力支持 重大建設兼顧在地需求

    為加速推動國家電影及視聽文化中心（簡稱國影）二期工程，民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧與立委吳秉叡召開多次協調會，昨與行政院長卓榮泰會商。蘇巧慧轉述，卓揆承諾，中央將全力支持國影二期留在新莊，並全額補助擴充市民所需的停車場，確保重大建設兼顧文化保存與生活品質。

    蘇︰打造台灣影視文化核心基地

    蘇巧慧表示，國影中心一期坐落新莊副都心，若二期工程因停車場規劃問題導致延宕，甚至被迫遷離新莊，將嚴重分散文化產業的群聚效益，為兼顧館藏專業需求與在地居民的停車空間，她與吳秉叡多次和相關單位召開協調會，推動國影二期工程計畫，感謝中央大力支持新北建設，帶動地方發展，期待未來中央和新北市府通力合作，讓工程如期如質完成，打造新莊成為台灣影視文化的核心基地與重要聚落。

    吳秉叡強調，重大建設須兼顧在地市民需求，此次獲中央支持，不僅穩固新莊作為文化重鎮的地位，更解決地方長期關切的公共設施不足問題。

    劉和然︰中央已承諾 變地方「等施捨」

    新北市副市長劉和然表示，停車場絕非額外增加，國影中心二期土地本來就是「國家電影文化中心用地兼供停車場使用」，行政院二〇二〇年曾對外宣布二期經費由中央負擔，然而文化部去年與新北市府會面時，要求市府負責工程興建或分擔經費，明明是中央早已承諾、地方期待已久的大型建設，卻像財劃法和補助款一樣，只能看中央臉色「等施捨」。

    民眾黨新北市長參選人黃國昌說，兩週前他提出將國影二期土地收回，由新北市府規劃為「平價藝文空間與親子公園」的政見，如今蘇巧慧與吳秉叡大動作宣布卓榮泰已承諾國影二期相關建設，此舉「只是一場拙劣的政治收割」。

    李四川林口拜廟 與里長暢談建設

    國民黨新北市長參選人李四川昨前往林口竹林山觀音寺參拜，並與當地里長及民眾暢談地方建設。李四川表示，地方環境仰賴里長及鄰里志工長期用心維護，會持續走訪各地，廣納各界意見，作為未來施政參考方向，回應民眾心聲。

    另外，交通部公路局昨舉行「台六十二線延伸至萬里優先路段綜合規劃」地方說明會，蘇巧慧出席表示，這是升級北海岸交通路網的關鍵工程，總經費三〇八億元中央全額補助，全長六．二公里，讓前往萬里、金山的車流提早分流，鄉親回家的路更順暢，並促進產業發展。

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