台中總預算追加減 短差145.8億全賒借

台中市議會昨天開議，市府第一次追加減預算案將付委審議，歲入、歲出預算追加後均創歷年新高，歲入逾一八六七．三億、歲出近二〇一三．二億，原預算及追加的歲入歲出短差一四五．八億，全數以賒借收入籌應，市議員陳淑華批中央總預遭藍白凍結，已造成市府施政延宕；陳俞融也指市民期待「財政盈餘」的政府，盧市府現在卻是「入不敷出、債留子孫」。

歲入、歲出追加後 皆創新高

藍綠議員劉士洲、周永鴻、江肇國也質疑候車亭、后里區公所等興建經費列入追加預算，才剛審完年度預算竟追加，是否合乎迫切需求，且議員難以了解完整計畫，江更指追加預算，難道是為了讓市長辦開工典禮；陳本添則指公所老舊，已有安全性問題，應盡速完成，市府也指候車亭是墊付款，因此列入追加。

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陳淑華則指出，藍白不審中央預算達半年之久，連帶台中市中央補助預算及統籌稅款無法撥付，嚴重衝擊台中市施政，去年台中市總預算中，中央補助及統籌稅款超過五〇〇億元，占台中市預算逾二成五，今年統籌分配稅款增加近二九〇億元，依預算法新增部分無法撥付，呼籲盧市應要求盧系立委，趕快審查中央總預算，不要再擋了。

綠批總預算編列未通盤規劃

陳俞融則指，追加預算應是因應突發緊急需求，但免費營養午餐計畫、社會住宅包租代管及后里公所等追加預算，並非突發狀況，質疑編列總預算時沒有通盤規劃，民進黨黨團早就建議市府免費營養午餐，盧市長卻要等北市府推動才想跟，最後以追加預算急就章；另在追加歲入預算，中央補助款占約十八．六億、占比近六成，市長平時批評中央，結果追加預算卻是靠中央「大補帖」來撐場。

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