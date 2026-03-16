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    首頁 > 生活

    士林中正、福林路口 19、20日夜間施工

    2026/03/16 05:30 記者董冠怡／台北報導

    捷運環狀線北環段路線橫跨雙北，其中「CF690A」區段標工程「Y27」站將進行污水試挖，台北市捷運工程局第一區工程處表示，十九日與廿日、深夜十點至翌日清晨六點，士林區中正路與福林路口、往故宮方向內側圍設兩車道，提醒用路人遵循導引標誌通過；遇雨將順延或改期。

    北環段車站進行污水試挖

    北環段起點串接環狀線第一階段（或稱新北環狀線），沿途於新北市五股、蘆洲、三重區以及台北市士林、中山區，布設十二座車站，終點與文湖線劍南路站交會。「CF690A」預計在士林區士商路至基河路間的中正路下方，設置「Y25」站，沿路往東設置「Y26」站和淡水線士林站交會轉乘，後在志成公園前設置「Y27」站。

    一工處指出，配合車站污水試挖，十九日、廿日中正路、福林路口（往故宮方向）進行臨時圍設作業，內側圍設兩車道，將派義交於施工圍設起、訖點引導，用路人行經施工區域減速慢行，並依改道後宣導牌面、遵循導引標誌，以及現場指揮人員指示行駛。施工期間若有任何問題，可洽施工廠商皇昌營造、監辦單位一工處土木第四公務所。

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