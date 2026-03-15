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    首頁 > 生活

    里港玉賢宮開廟門 「粉紅超跑」贊境信眾擠爆

    2026/03/15 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣里港鄉玉賢宮14日、15日舉行開廟門平安遶境大典，白沙屯拱天宮也出動「粉紅超跑」參與。（屏縣里港警分局提供）

    屏東縣里港鄉玉賢宮14日、15日舉行開廟門平安遶境大典，白沙屯拱天宮也出動「粉紅超跑」參與。（屏縣里港警分局提供）

    里港鄉玉賢宮昨、今兩天舉行開廟門平安遶境大典，邀請白沙屯拱天宮、旗山天后宮、新營太子宮、北港朝天宮等友宮蒞臨贊境，里港鄉湧入全台各地前來的信眾，鄉親虔誠跪拜排成長龍躦轎腳祈求保佑，大街小巷人山人海盛況空前。

    這場地方宗教信仰盛事一連兩天登場，里港玉賢宮多年來守護地方信仰，並投入公益關懷與社會服務，昨起展開平安遶境活動，一早鑼鼓喧天、陣頭齊聚，恭迎各大宮廟聖駕蒞臨，讓守候的鄉親們十分激動。

    其中白沙屯拱天宮此次應里港玉賢宮入火安座遶境、旗山媽祖文化季的贊境邀請，出動「粉紅超跑」參加活動，許多從全台各地來的香燈腳，也跟隨媽祖來到里港，白天繞行街道祈福，晚間六點返回玉賢宮駐駕，今日前往高雄參與旗山天后宮媽祖文化季。

    活動還傳出一段插曲，昨上午一名六歲柯姓男童與父親一同參與遶境盛事，未料現場人潮眾多，一時之間與父親走散，男童獨自站在路旁哭泣，情緒相當不安，里港警分局三和派出所長呂宗軒與警員吳亭宜獲報，立即前往安撫男童情緒，協助聯繫家屬，此時男童父親也焦急在附近尋找孩子，最後在警方協助下父子平安團聚。

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