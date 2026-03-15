新豐、竹南植樹 送苗木5千株

「原地扎根．韌性森活」植樹活動，除了現場栽種羅漢松等植物，並免費贈送3000株苗木。（記者廖雪茹攝）

林業及自然保育署新竹分署昨天同步攜手新竹縣、苗栗縣政府各舉辦了一場植樹節活動。在新竹縣新豐鄉光星公園的「原地扎根．韌性森活」植樹活動，現場也頒發社區林業績優獎，並免費贈送三千株苗木；苗栗縣則是在竹南鎮官義渡自然公園，也分送二千株苗木，都吸引大小朋友一人一鏟攜手種下希望之樹。

新竹分署表示，今年頒發的獎牌特別採用國產材雕刻，融合雙手、綠葉與水滴意象，象徵社區共同守護環境的承諾。新竹縣兩個單位榮獲社區林業甲等肯定。其中，新豐鄉水環境守護協會致力於坡頭漁港至紅毛港間的防風林巡護，落實森林防火與環境教育，為海岸林永續發展奠定基石；尖石鄉養老yulu文化生態發展協會則深耕霞喀羅古道巡守，並結合林下經濟推動養蜂產業，創立部落品牌吸引青年回流，成為從山林守護邁向產業創生的里山精神典範。

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新竹縣除了現場栽種羅漢松、長紅木等，並贈送民眾短柱山茶、田代氏石斑木、含笑花、矮筋骨草、茶花、桂花、杜鵑等共三千株苗木，副縣長徐元棟表示，縣府今年度配撥約五萬株苗木供村里、學校綠美化使用。

另在苗栗縣官義渡自然公園的植樹節活動，縣長鍾東錦與新竹副分署長林如森帶領來賓植下蘭嶼羅漢松，並分送二千株烏來杜鵑、小葉赤楠、短柱山茶及台灣金絲桃等原生樹苗，一早湧入鄉親大排長龍等候領取，盼民眾將綠意帶回家庭與社區，共同營造低碳宜居的生活環境。

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