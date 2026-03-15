新飲食指南草案 蛋白質上限13份 少吃紅肉

新版飲食指南草案規劃蛋白質建議攝取量調高到13份，並以「豆魚蛋肉類」為原則。（照片來源：shutterstock）

國人常見膳食纖維攝取不足、肌少症 專家提建議量改善

健身族近年流行吃高蛋白飲食增肌減脂，但蛋白質到底該吃多少？衛生福利部國民健康署近日預告新版「每日飲食指南」草案，其中豆魚蛋肉類建議攝取量由現行每日三至八份，放寬至三至十三份；同時提高全穀雜糧與蔬果比例，並將乳製品建議量調整為一杯。

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蛋白質來源排序 豆魚蛋肉類

癌症關懷基金會營養師黃淑惠表示，民眾看到蛋白質上限提高，容易誤以為必須多吃肉，其實蛋白質來源並不只來自肉類。新版飲食指南再次強調蛋白質來源的選擇順序，以「豆魚蛋肉類」為原則，也就是優先選擇豆類，其次魚類，再來是蛋，最後才是肉類，其中紅肉建議最少。

全穀雜糧、乳製品與堅果同樣含有蛋白質，例如一份穀類約含二公克蛋白質，堅果每份約含一至二公克，因此若主食與堅果攝取足夠，肉類需求量自然會降低。

新版指南未出現顛覆性改變覑

黃淑惠指出，新版飲食指南整體架構並未出現顛覆性改變，碳水化合物仍是整天飲食中的主要能量來源，但提高了全穀雜糧與蔬果比例，同時鼓勵增加植物性食物，並減少紅肉。這次修訂主要回應國人常見的健康問題，例如膳食纖維攝取不足、肌少症族群增加，以及飽和脂肪攝取過高等情況。

未精製穀物比例提高至一半

主食部分，草案建議未精製穀物比例由原本的三分之一提高至二分之一。黃淑惠表示，全穀雜糧含有較多膳食纖維、維生素Ｂ群與鎂、鋅等微量營養素，提高比例有助穩定血糖並降低第二型糖尿病風險，也能增加植化素攝取。她指出，許多人以為只要做到「天天五蔬果」就足夠，但若全穀比例不足，即使蔬果攝取達標，仍不容易達到每日膳食纖維建議量。

指南內容月底前陸續討論修訂

現行飲食指南建議蔬菜每日三至五份、水果二至四份，新版草案則提高為蔬菜三至八份、水果二至六份。黃淑惠表示，女性每日膳食纖維建議攝取量至少二十五公克，男性則需三十公克，若蔬果與全穀比例不足，難以達到建議量，因此新版提高份量。

國健署表示，目前新版飲食指南仍屬草案，正公開徵詢各界意見至三月三十一日，後續將召開專家會議討論修訂內容，完成後再正式公布新版「每日飲食指南」。

新版和現行版本飲食指南重點差異

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