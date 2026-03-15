「台東祭」特產料理 搶進日高檔餐飲市場

日本一石三鳥集團廚師以台東食材製作美食。（台東縣府提供）

為了讓台東優質農產在國際舞台發光發熱，台東縣政府鎖定日本主流高檔市場，與知名餐飲品牌「一石三鳥」集團合作。昨天起，雙方在日本展開為期三個月的「台東祭」主題活動，將台東特有的風土滋味直接送上日本老饕的餐桌。

連續3個月 聯手「一石三鳥」推精緻佳餚

台東縣府表示，一石三鳥集團在日本高檔餐飲圈享有盛名，版圖橫跨東京、京都與大阪，旗下包含燒鳥、和牛、鮨料理及餐酒館等多樣化型態。本次活動集結集團旗下十家餐廳，由主廚團隊針對各店風格，將台東食材與日本精緻職人技藝完美揉合，量身打造出極具層次感的限定料理。

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「台東祭」特別精選了小米、紅藜、洛神花、紅烏龍、金針花及鬼頭刀等六項具備高度代表性的台東物產。在主廚的創新演繹下，把這些來自山海的獻禮轉化為從前菜、主餐到甜點的精緻佳餚，日本消費者無需遠行，便能在高端餐飲氛圍中感受來自東台灣的自然韻味。

縣府財政及經濟發展處強調，透過與日本餐飲龍頭的強強聯手，不僅能大幅提升台東食材在國際間的品牌信任度，更能有效帶動觀光引流，盼以此為契機，讓日本民眾透過美食認識台東，進而親自造訪這片美麗的土地。

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