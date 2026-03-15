冬山梅花湖周邊溝渠 堵塞飄惡臭

梅花湖（圖上方）曾是縣內旅遊人氣王，近月卻傳周邊溝渠，常飄出惡臭。 （記者王峻祺攝）

宜蘭縣冬山鄉梅花湖風景區長年優養化問題嚴重，近期附近溝渠又飄出猶如尿騷味惡臭，恐重創觀光形象；縣政府允諾清淤引水減少臭味飄散，並已安裝「曝氣」淨化設備，增加湖水溶氧量，改善水質環境。

梅花湖風景區曾是宜蘭縣旅遊人氣王，人潮絡繹不絕，但近來卻傳出湖畔周邊溝渠，常飄出尿騷味等惡臭，讓居民、店家很困擾，遊客行經臭味區，更是低頭掩鼻快速通過。

請繼續往下閱讀...

宜蘭縣議員楊弘旻說，經查發現是因溝渠內的污水管進水口被落葉堵塞，導致梅花湖周邊店家、住戶以及廟宇污水，全部都排到溝渠裡，進而產生臭味，已請縣府研議改善方案。

縣府工商旅遊處表示，針對污水管線堵塞問題，會定期派員清理並改善溝渠周邊水閘門，引水至溝渠內以減少臭味飄散，徹底解決問題。至於湖水優養化部分，已在湖域設置五組「沉水式微奈米氣泡輸出設備」，確保湖水能夠有效流動。

縣府允清理 引水改善臭味

工商旅遊處表示，優養化是指水體中氮、磷等營養物質過剩，導致藻類大量增生，造成湖水呈現綠色，透明度降低，這次透過物理曝氣淨化水質方式，破壞湖域中藻類生長環境，並提升水體含氧量，目前進入測試運行階段，會持續觀察改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法