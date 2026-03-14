水湳轉運中心轉捷運 議員︰要等幾年？

水湳轉運中心已竣工，預計3月底前上網公告招商。（記者蘇金鳳攝）

機場捷運橘線可行性研究政院審議中 遭質疑10年內動工還是未知數

台中水湳轉運中心已於二月二十七日正式報請竣工，預計三月底前上網公告招商，若順利可在暑假啟用，將整合國道客運、市區公車、捷運、計程車及YouBike等多元公共運輸系統，市府更宣稱，規劃未來更可直接轉搭乘機場捷運（橘線），但多位民進黨議員質疑，盧秀燕執政八年，多個轉運中心進度延宕，而橘線更是進度緩慢，在水湳轉運中心要轉乘橘線捷運要等幾年？

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轉運中心 月底前上網公告招商

交通局表示，台中市有四大轉運中心包括豐原、水湳、大台中及烏日，逐步建構完整的公共運輸轉乘網絡，豐原轉運中心已完工並已投入營運，目前汽車停車使用率平日約六成，假日約七成五；水湳轉運中心於今年二月竣工，預計暑假啟用，而大台中轉運中心也預計年中完工，下半年啟用，另外烏日轉運中心籌備規劃中，已於今年一月完成旅運需求調查報告，目前正辦理促參可行性研究階段；至於捷運機場線，捷運工程局表示，機場捷運（橘線）可行性研究目前交通部已於今年二月二日再度核轉行政院審議中。

議員陳淑華指出，水湳轉運中心落成啟用延至今年，使得國道客運運輸對台灣大道、中清路的影響遲遲無法解決，大台中轉運中心也延宕一年以上，讓市民交通痛苦指數不斷攀高。

議員批延宕 趕不上會展中心開幕

陳淑華更痛批，盧秀燕任內七年多變更了捷運橘線的路線，現在還在可行性研究階段，綜合規劃都還未進行，更不要說動工興建，不知道要多少年才有機會通車，市府說民眾可在水湳轉運中心直接轉乘橘線，是要等多久？盧市府根本怠忽職守。

議員張芬郁表示，水湳轉運站啟用時間一再延宕，三月底前上網公告招商，已趕不上月底正式開幕的台中國際會展中心，她嘲諷的說，但一定趕得及至少二十年後的捷運橘線通行。

張芬郁強調，捷運橘線能否在十年內動工還是未知數，目前該儘速執行的是水湳轉運站招商並啟用，同時讓民眾習慣到水湳轉運站搭乘國道客運，成為另個新興商業據點。

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