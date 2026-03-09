北市女議員從政被質疑 太美會做事嗎？

台北市議員許淑華從初入政壇遭疑「長這麼漂亮會做事嗎？」 （取自許淑華臉書）

婦女節談心路歷程 許淑華跑行程遇摟腰、摳手心 耿葳焦點常被放外貌

昨天是三八婦女節，台北市議會現有五十三名議員，廿五席女性佔四成七，新生代耿葳曾被質疑年輕單身未婚，經驗不足以為女性發聲；已婚育有一子的洪婉臻工作早出晚歸，感嘆錯過許多親子時光；職業婦女王欣儀獨力帶小孩，長期選服與育兒兩頭燒，期盼能有「賢內助」；許淑華初入政壇遭疑「長這麼漂亮會做事嗎？」跑行程遇到摳手心、摟腰、搭肩、摸手，如今又因未婚、未生被怪罪是少子化源頭；同樣遇過鹹豬手的林珍羽說，女性的變化無窮無盡，不公或歧視要靠自己扭轉。

耿葳被指年輕未婚、經驗不足 以服務消除質疑

耿葳八年前踏入政壇，她說，身為單身未婚女性，跑活動時會被女性里長問：「沒有懷孕、沒有孩子，怎麼會有相關經驗並替我們發聲？」初期從政曾經挫折眾人多把焦點放在感情、外貌上，現在地方服務漸入佳境，也驕傲女性在市議會席次近半，至日韓等國交流時也常分享女性參政經驗。

洪婉臻嘆錯過親子時光 強大抗壓性才能照顧更多人

洪婉臻表示，現代女性獨立、能力不輸男性，但民代工作早出晚歸，出門時小孩還沒醒、回家時孩子又已睡，錯過很多相處時間，但也因要照顧更多人，所以自身要有更強大的抗壓性，在高壓且快速的政治環境中，學會與自己相處、抓緊時間休息充電，先學好愛自己，才有餘裕愛更多人。

王欣儀獨立養育孩子 「我好羨慕你們有老婆」

王欣儀說，社會仍對女性有傳統角色上兼顧家庭與孩子的期望，她在孩子五歲時離婚，因從政得在第一線跑行程，還要獨立養育孩子，感慨「女性政治人物壓力真的不太一樣」，多數男性議員在外跑行程，多有「賢內助」幫忙，所以常跟男議員開玩笑，「我好羨慕你們有老婆，希望自己也有！」

許淑華被強迫喝酒 還被怪罪是少子化源頭

許淑華二〇〇六年當選議員至今，常被質疑「長這麼漂亮會做事嗎？」，跑行程與民握手不時會遇到摳手心、摟腰、搭肩、摸手等，有的會趁募款餐會強迫飲酒，否則就是不給面子或「你喝，我就會支持你」等手段「情勒」，廿個年頭過去，熱情鄉親仍持續關注她的終身大事，更語出「就是因你們這種都不結婚，台灣生育率才會這麼低」。

林珍羽也遇過鹹豬手 靠自己扭轉不公與歧視

林珍羽說，自己也遇過騷擾，當感受到鹹豬手要來時，就會緊急跟民眾握手，主動扭轉狀況，也不讓人尷尬。女性政治人物可以用溫暖、溫柔感染身邊的人，能看見男性從政者看不到的視角。

台北市議員林珍羽遇過騷擾，他說，女性政治人物可以用溫暖、溫柔感染身邊的人，能看見男性從政者看不到的視角。（台北市議員林珍羽提供）

台北市議員洪婉臻感嘆錯過親子時光，並指強大抗壓性才能照顧更多人。 （取自洪婉臻臉書）

台北市年輕一代議員耿葳在8年前初踏入選舉。（取自耿葳臉書）

台北市議員王欣儀獨立養育孩子，感慨「女性政治人物壓力真的不太一樣」。（議員王欣儀辦公室提供）

