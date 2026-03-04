為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    蘆洲捷運施工駕駛壓線挨罰 標線將調整

    2026/03/04 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    蘆洲中山一路口因捷運施工限縮為單向車道，民眾行經疑因壓到雙黃線遭罰，標線設計引發討論。（記者羅國嘉攝）

    新北市蘆洲區中山一路口因捷運施工限縮，從雙向道變成單向道，民眾行經路口疑因壓到雙黃線遭開罰，引發網友質疑標線設計有問題。市議員顏蔚慈要求市府檢討標線與交通維持措施；交通局、新北捷運工程局則說，在速限卅公里下原則上不致違規，將辦理會勘確認改善方式後，預計二週內改善完成。

    記者實地到場發現，該路口劃設大面積黃色網狀標線，但線條縱橫交錯，部分與原有白色虛線重疊，視覺上相當混亂。

    顏蔚慈指出，三重、蘆洲地區目前多處進行環狀線工程開挖，大型工程車頻繁進出，不僅原有車道大幅縮減，也使車流交織複雜、動線受阻，尤其中山一路地面標線混淆不清，民眾依正常路線行駛卻可能違規受罰。

    交通局交通安全科長李友欽表示，該路段標線已調整一年多，在速限卅公里情況下原則上不致壓到雙黃線，仍須視駕駛當下行車速度而定；捷運局則說，將和交通局辦理會勘，確認該路口標線改善方式後，預計二週改善完成。

    另外，淡水區大庄里新民隧道附近人行道因高低落差、夜間照明不足，影響行人通行安全，議員陳偉杰表示，日前會同新北市養護工程處前往會勘，經評估，該路段人行道將拓寬至約一．五公尺，並規劃新增十五盞路燈以加強夜間照明。

