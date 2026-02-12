為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台南城西焚化廠更新爐點火 試運轉啟動

    2026/02/12 05:30 記者蔡文居／台南報導

    為補足垃圾處理缺口，台南市安南區城西垃圾焚化廠更新爐，昨天舉行點火儀式，宣告將邁入試運轉階段，預計今年底完工營運。市長黃偉哲表示，城西垃圾焚化廠更新爐點火儀式象徵完工前最後一哩路，可望於今年底全量運轉，後續順利投入營運發揮功效，兼顧垃圾妥善處理及發電減碳效益。

    預計年底完工營運

    點火儀式昨天由黃偉哲主持，南市環保局長許仁澤等人出席。環保局表示，城西垃圾焚化廠更新爐BOT案，自二〇二三年動工以來，克服物價波動與風災等挑戰，目前工程進度達九十五％。本案引進全國首創「垃圾前處理分選設備」，且發電效率逾二十五％，成功將傳統處理場轉型為高效能再生能源發電廠。

    環保局說明，城西垃圾焚化廠更新爐是一座具發電效率的再生能源發電廠，去年三月與台電簽訂購電能購售契約，躉購費率每度三．九四八二元，今年已正式併入台電電力系統。未來每年預計可處理三十萬噸民生垃圾，年度發電量預估達二億六二四四萬度，為舊廠二倍以上，約可供應六萬四五一三戶家庭用電。

    許仁澤表示，更新爐設有全國首創的三套前處理分選設備，內含磁選機及渦電流，可有效分離金屬，提升燃燒效率。此貯坑維持二十四小時抽氣，從前端抑制污染物生成，後端則搭配多段式廢氣處理及脫硝系統，將排放濃度降至最低；廢水採有機、無機分別處理後排放。

