台南古蹟行春 玩射箭、賞水仙花

安平古堡周邊結合AR導覽科技，帶領遊客穿梭時空走讀昔日安平大員面貌。（記者洪瑞琴攝）

初一至初六 億載金城、延平郡王祠活動多 安平文化小旅行結合AR

迎接二〇二六丙午赤馬年，台南農曆春節推出熱鬧「文化行春」活動，自二月十七日至廿二日（大年初一至初六）登場，串聯赤嵌樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠，以及葉石濤文學紀念館、王育德紀念館等景點，邀請全國民眾來府城走春，感受濃濃年味與文化旅遊魅力。

請繼續往下閱讀...

大員走讀 穿梭巷弄尋19世紀洋行

春節走春向來是台南旅遊亮點，今年活動結合傳統文化體驗與歷史場景營造。億載金城推出「金城開弓、馬到成功」傳統射箭體驗，透過寓意吉祥的射箭儀式，象徵迎春開運；延平郡王祠舉辦新春水仙花展，展現水仙清雅高潔的年節意象，並安排水仙花頭雕刻教學，讓遊客在花香與歷史氛圍中體驗傳統花藝之美。

安平地區則打造結合科技與街區漫遊的文化小旅行。「鯤島市街大員行」走讀活動以大員市鎮發展為主軸，帶領民眾穿梭安平巷弄，認識十九世紀洋行歷史與建築特色，並透過AR（擴增實境）導覽重現歷史場景，讓走春不只是拍照打卡，更是一趟有故事的文化探索。

葉石濤文學館 互動體驗贈新春禮

配合街區遊程，南市文化局推出「透透安平」散步地圖包，內含手繪地圖與超萌限量巷仔Ninu透明卡，並整合在地店家優惠資訊，鼓勵遊客放慢腳步、深入巷弄，串連古蹟、美食與生活風景，規劃一趟輕鬆又有深度的春節文化旅遊。

文學與歷史場館也加入行春行列。葉石濤文學紀念館與王育德紀念館推出互動體驗活動與新春小禮物，透過填字遊戲、學習單與抽獎設計，引導不同年齡層在輕鬆氛圍中親近文學、公共歷史與人權議題，讓春節旅程多一份思考與文化溫度。

六甲保安宮 贈去年新生兒銀手鍊

另，台南六甲保安宮奉祀「中壇元帥」太子爺被譽為孩童的守護神，將在二月十七、十八日舉辦寶寶迎新會、保安迎新麟鳳求環，免費贈送太子爺加持的純銀手鍊給去年新生寶寶，每人限領一只，年初一、年初二各送出一〇〇只，送完為止。

台南延平郡王祠春節期間有免費水仙花頭雕刻教學。（南市文化局提供）

億載金城射箭體驗象徵破除邪穢、迎祥納福。（南市文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法