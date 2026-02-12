草屯九九峰氦氣球樂園 試營運

草屯鎮九九峰氦氣球樂園昨天啟用，氦氣球上有著可愛圖案。（記者陳鳳麗攝）

南投縣草屯鎮九九峰氦氣球樂園昨日啟用並試營運，前三天開放南投鄉親限量預約體驗，該座繫留式氦氣球最高可升至三百公尺，昨則升至象徵「一路發」的一六八公尺，停留空中讓搭乘者三百六十度賞景。

位在草屯鎮平林里九九峰山腰的氦氣球樂園，係前縣長林明溱任內規劃、動工，經三年多興建完成，是繼韓國首爾、日本大阪之後的亞洲第三座氦氣球。

南投縣長許淑華昨邀請立法院副院長江啟臣、立委馬文君、游顥與草屯鎮長簡賜勝等人，一同為園區揭幕，並成為首批體驗搭乘的乘客。預約體驗的縣內鄉親，則從昨日下午開始分批搭乘。

OT廠商九九森公司指出，園區結合九九峰特殊山勢與自然景觀，發展「慢、飛、美、野」核心遊憩理念，並依地形條件規劃生活區、試膽區、體驗區及探索區。

縣府表示，二月十七日到三月八日開放一般民眾線上預約購票入園，園區入園門票價格為成人票九十九元、氦氣球搭乘體驗價格為成人票六九九元、孩童票三九九元，上下午各開放六百人預約搭乘，園區總量管制二千人。

