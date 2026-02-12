「馬戲好看」 新北文化走春初二起登場

林本源園邸將於初二開園，邀請民眾接財神、祈好運。（新北市文化局提供）

參訪「六館一園」看表演、抽好禮 還有斗方DIY、陶藝手作活動滿滿

春節期間何處去？新北市文化局將於二月十八日至廿二日推出文化走春，民眾大年初二起參訪「六館一園」看表演、抽好禮；新北捷運公司與「烘爐地南山福德宮」跨界聯名，即日憑環狀線搭乘紀錄，可在景平、景安及幸福站兌換好運紙卡並蒐集紀念章，象徵「平安幸福」，在新年討個好兆頭。

魔術、音樂、街頭打擊秀

新北市政府副秘書長龔雅雯昨天指出，文化走春將於二月十八日（初二）至二月廿二日登場，民眾走訪新北市立黃金博物館、淡水古蹟博物館、十三行博物館、鶯歌陶瓷博物館、新北市美術館、坪林茶業博物館、國立古蹟林本源園邸等「六館一園」，憑當日消費滿五百元發票，可參加「轉好運」扭蛋活動，獎項包含馬年吊飾、馬年限定印章及小怪獸公仔。此外，民眾可與「馬力全開禮物盒」合影，在文化局官方粉專上傳照片留言，可兌換馬年限量貼紙，還有機會抽中價值千元的「美學廊帶福袋大禮包」。

春節期間各館規劃表演活動，十三行博物館每天下午二點有「馬戲好看」，包含親子戲劇、打擊、踢踏、馬戲及競技扯鈴；黃金博物館推出「馬年套色明信片」與「馬年斗方」DIY；淡水古蹟博物館「夢遊抓馬」活動，分享與藝術裝置合照，可兌換氣泡水；鶯歌陶瓷博物館推出「金馬陶趣」，有陶藝手作、馬戲表演、街頭打擊秀；新北市美術館舉辦「新春馬吉」，結合魔術、音樂等街頭表演與在地文創市集；坪林茶業博物館舉辦「新春電影院」及「馬年同樂」；林本源園邸初二由宋坤傳藝舉辦「接財神、祈好運」活動，初四、初五分別有國樂演出和當代傳奇劇場表演戲曲。

捷運推平安幸福 換好運紙卡

另外，新北捷運公司與「烘爐地南山福德宮」跨界聯名，推出「平安幸福」活動，即日起至三月三日元宵節期間，憑環狀線搭乘紀錄，可在景平、景安及幸福站兌換好運紙卡，蒐集期間限定的拼版畫紀念章，紙卡可沿著紙面上的切線輕鬆推下，成為小巧精緻的平安符，方便放入錢包隨身攜帶，也能掛在車內或貼在辦公桌前，象徵守護一整年順心、平安幸福；平安符背面設計四款不同主題的祝福語，包含事業、家庭、愛情及財運等，讓每位旅客獲得專屬好運。

