    首頁 > 生活

    花蓮持敬老愛心卡 搭市民小巴免費

    2026/02/12 05:30 記者游太郎／花蓮報導
    花蓮縣「市民小巴」納敬老愛心卡補助，六十五歲以上縣民及身障者可免費搭乘。（花蓮縣府提供）

    花蓮縣「市民小巴」納敬老愛心卡補助，六十五歲以上縣民及身障者可免費搭乘。（花蓮縣府提供）

    花蓮縣政府自二〇二四年九月二日起開辦「市民小巴」，希望增進民眾就醫、就學、洽公及出遊便利性，去年十月廿一日啟用「市民小巴」即時動態系統，提供即時查詢車輛動態及預約服務。近期驗票設備更新後，自今天起將納入敬老愛心卡補助範圍，六十五歲以上縣民及身心障礙者可免費搭乘。

    65歲以上縣民及身障者福利

    縣府社會處指出，縣府為縣民交通需求量身打造「市民小巴」市區公車，委由太魯閣客運承作，包括「五號洽公直達線」、「六號醫療照護線」、「七號市區夜環線」、「八號新城海岸線」及預約制的「行動遊花蓮」等五條路線，推出後獲得好評，太魯閣客運自二〇一六年起即與縣府合作六十五歲以上長者及身心障礙者乘車優惠服務，公車均可持敬老愛心卡無上限免費搭乘，今天起市民小巴也納入實施。

    洽公、醫療照護等5條路線

    「市民小巴」營運初期因政策規劃，相關設備建置尚未納入敬老愛心卡補助範圍，隨著驗票設備更新，今天起開放敬老愛心卡刷卡免費搭乘服務，市區客運路線車資補助全線到位。

    此外，位於偏鄉的卓溪鄉卓清社區發展協會以及富里鄉羅山社區發展協會所營運的幸福巴士，也提供六十五歲以上長者及身心障礙者預約免費搭乘（不使用敬老愛心卡，向協會預約之後，由協會提供乘車碼使用搭乘），再搭配現行敬老愛心計程車補助、縣內鐵路車資補助等，建構花蓮長者完整的交通補助網絡。

