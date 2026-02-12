國五南下車潮 估初二連塞12小時

今年春節連假九天，宜蘭縣政府交通處預估，國五南下車潮恐從十四日到廿日連塞七天，北返車潮出現在連假最後四天，南、北車流合計高峰落在十八日。為了紓解車潮，台鐵加開卅八班次列車，國道客運提供票價六折優惠，歡迎民眾搭乘大眾運輸暢遊宜蘭。

此外，二月十四日至廿二日連假，新北市、宜蘭、花蓮縣五十六家代檢廠暫停驗車服務，車輛定檢最後檢驗日在連假期間的，可順延至假期後第一個上班日，即為二月廿三日，提醒驗車定檢期限快到的車主，預先安排汽車定期檢驗時間，避免汽車逾期檢驗受罰。

14日到20日恐塞7天

宜蘭縣府交通處預估，國五南下十四日上午湧現車潮，可能塞到晚間六點，十五日至十七日上午十點至下午五點壅塞，十八日大年初二因回娘家及出遊人潮眾多，南下從上午七點塞到晚上七點，連塞十二小時，廿日北上車流進入高峰。

縣府交通處指出，春節期間，台鐵針對宜蘭地區加開卅八班次疏運，另有五家國道客運業者，提供十五條長程路線可享原票價六折，搭配TPASS二．〇+優惠措施。

宜蘭好行三日券也上路實施，春節連假期間支付二九九元，可搭乘大眾交通工具暢遊宜蘭。

十六日到二十日，宜縣路邊停車免收費，同時宜蘭市中華國中等多所學校連假期間開放免費停車，並協調蘇澳港調撥第十二號碼頭作為臨時停車場。

