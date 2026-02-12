何欣純：市府決策層級責任斷裂 楊瓊瓔：系統性漏洞須全面檢討

針對台中非洲豬瘟事件，監察院昨彈劾台中市府4官員，民進黨中市長參選人何欣純表示，證明台中市府在豬瘟應變上的行政失能，市府螺絲鬆脫、掉滿地，致使全國都遭受損害。（資料照）

針對台中非洲豬瘟事件，監察院昨彈劾台中市府四官員，多位民進黨市議員認為，盧秀燕才是更應被究責的官員；民進黨中市長參選人何欣純表示，證明台中市府在豬瘟應變上的行政失能，市府螺絲鬆脫、掉滿地，致使全國都遭受損害。

國民黨有意參選中市長的立委楊瓊瓔則表示，這次事件暴露出橫向通報、防疫指揮、疫調資訊整合與現場執行標準，都出現系統性漏洞，這是必須全面檢討的；另一位有意參選市長的立法院副院長江啟臣不回應。

何欣純表示，去年豬瘟疫情爆發，台中市出現疫調資訊反覆、指令貫徹不力、現場處置混亂，導致全國豬隻禁運禁宰十五天，產業損失與相關補助措施達二十一億元以上，四位官員遭彈劾，代表並非基層執行失誤，而是決策層級的責任斷裂。

議員：盧秀燕更應被究責

民進黨議員江肇國認為，四位官員送懲戒法院，那盧秀燕市長該送哪裡？議員陳淑華則表示，台中市防疫作為荒腔走板，非洲豬瘟出現跨局處的防疫缺失，之後的雞場禽流感丟屍問題，竟如出一轍，盧秀燕是更應被究責的官員。

