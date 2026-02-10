為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《世紀血案》爭議 蔣萬安︰林宅血案是台灣的痛

    2026/02/10 05:30 記者何玉華、董冠怡／台北報導

    電影《世紀血案》未獲授權就開拍引發爭議，台北市長蔣萬安昨受訪表示，林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。民進黨立委王義川昨陪同黨內議員擬參選人登記初選時表示，導演徐琨華說不參與後續製作，此番言論是在玩文字遊戲，就算徐退出，還會有其他人接手，如果後續不製作，就把做好的片子都拿出來公開燒掉。

    王義川嗆 片子不後製就公開燒掉

    王義川表示，前一部電影想要摧毀前總統李登輝，這一次要摧毀史明、林義雄，這種人有良心嗎？徐琨華說不參與後續製作，那就別人後續製作就好了啊，「供蝦米蕭威（台語意指胡說八道）」，不然就出來說，你們以前拍的片都拿出來公開燒掉。

    王義川揚言，《世紀血案》只要上架，就會發動全民抵制播映的電影院，並再批徐琨華的發言根本「莊孝維」，即便徐不參與後製，背後出錢的人參與咧？花費五千餘萬元，後續不製作，是在騙人？

    他怒斥，這些中國人拍這些電影，就是要摧毀台灣的民主，「用台灣的民主摧毀台灣的民主，正是阿共仔長期在做的事」，所以不要說什麼後續不製作，如果後續不製作，那些做的片都拿出來公開燒掉，以為民眾看不懂嗎？還玩文字遊戲，笑死人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播