《世紀血案》爭議 蔣萬安︰林宅血案是台灣的痛

電影《世紀血案》未獲授權就開拍引發爭議，台北市長蔣萬安昨受訪表示，林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。民進黨立委王義川昨陪同黨內議員擬參選人登記初選時表示，導演徐琨華說不參與後續製作，此番言論是在玩文字遊戲，就算徐退出，還會有其他人接手，如果後續不製作，就把做好的片子都拿出來公開燒掉。

王義川嗆 片子不後製就公開燒掉

王義川表示，前一部電影想要摧毀前總統李登輝，這一次要摧毀史明、林義雄，這種人有良心嗎？徐琨華說不參與後續製作，那就別人後續製作就好了啊，「供蝦米蕭威（台語意指胡說八道）」，不然就出來說，你們以前拍的片都拿出來公開燒掉。

請繼續往下閱讀...

王義川揚言，《世紀血案》只要上架，就會發動全民抵制播映的電影院，並再批徐琨華的發言根本「莊孝維」，即便徐不參與後製，背後出錢的人參與咧？花費五千餘萬元，後續不製作，是在騙人？

他怒斥，這些中國人拍這些電影，就是要摧毀台灣的民主，「用台灣的民主摧毀台灣的民主，正是阿共仔長期在做的事」，所以不要說什麼後續不製作，如果後續不製作，那些做的片都拿出來公開燒掉，以為民眾看不懂嗎？還玩文字遊戲，笑死人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法