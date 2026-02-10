茶鄉名間建焚化爐 議員質疑選址合理性

名間焚化爐興建案日前舉行環評範疇界定會議時，地方民眾跪求停止環評。（資料照）

南投縣政府規劃在茶鄉名間興建垃圾焚化爐，引發地方強烈抗爭，鄉親日前還跪求停止環評，議員沈夙崢昨在議會臨時會質詢時表示，縣府選址過程未好好與地方溝通，提出臨時動議要求檢討選址合理性與溝通程序，並撤換公開指責抗議民眾是錯誤示範的不適任環評委員，同時公布焚化爐選址標準，以昭公信。

要求公布選址標準、溝通程序

沈夙崢表示，縣府在選址前未好好與鄉長等地方人士溝通，事後也未傾聽地方反焚化爐自救會訴求，日前舉辦「第二階段環境影響評估範疇界定會議」時，擔任主席的環評委員還公開指責抗議民眾是做了錯誤示範，態度相當傲慢，縣府應撤換這種未能尊重民意及廣納各方意見的不適任環評委員，且為何選址於農業特定區，縣府應詳細公布選址評估原則與標準。

環局：避開學校、市區 土地完整

縣府環保局長李易書答詢指出，縣府在確定名間為焚化爐興建預定地後即告知鄉長並與之溝通，在舉辦說明會時，也有針對鄉長與自救會提出的意見與訴求進行說明，至於召開環評範疇界定會議時，因抗議民眾持大聲公干擾會議進行，擔任主席的環評委員才會出言制止。

基地位於特農區 爭取農業部認同

李易書表示，縣府是依據土地平整與完整性、是否為國有地、交通便利性，以及避開市中心、學校等敏感地點等標準選址，最後從六個地點選出名間新民村為預定地。

李易書強調，由於南投縣農業特定區面積相當大，且分布各鄉鎮市，若要符合上述選址標準，又要避開特農區，更是不容易，且特農區依規定是可以變更地目使用，縣府會積極向農業部說明，爭取認同，也會加強與地方溝通。

