男子姓公 老了常被友人叫老公

桃園市龜山眷村故事館2月13日起推出主題特展「龜山姓氏資料庫」。（記者李容萍攝）

桃園市龜山區眷村故事館將於二月十三日起推出主題特展「龜山姓氏資料庫」，以「姓氏」為核心，從館藏的眷戶門牌出發，梳理住戶遷徙、世代更迭與生命歷程所交織而成的眷村生活史，讓原本作為行政管理與尋址的實用標記，轉化為承載情感與記憶的重要媒介，帶領觀眾回望眷村居民的居住變遷與家族記憶。

龜山眷村故事館 姓氏特展

這項展覽透過田野調查發現眷村住民中有如「戰」、「農」、「國」、「多」、「卞」等特殊姓氏，再透過訪談，發掘出這些特殊姓氏的一些生活故事；像是冷凍的「凍」、危險的「危」、公司的「公」，又像是因為姓「國」而被指派擔任「國文小老師」、因為姓「多」而有「多多」的綽號。

住在龜山陸光二村的公延慶分享說，某次在榮民醫院，一位許久未見的男性友人遠遠看到他，毫不避諱大聲呼喊：「老公！老公！」引來旁人側目，讓他至今回想仍哭笑不得，從前大家都叫他「小公」，隨著年紀增長，綽號升級成「老公」，不知不覺中成了大家口中的「全民老公」。

桃園市文化局長邱正生表示，此展覽由一加侖藝創有限公司團隊透過深度訪談，邀請特殊姓氏的家庭受訪，內容聚焦於姓氏的祖籍與來源，延伸探討受訪者對自身姓氏的情感與認同，同時討論在姓氏較為罕見的情況下，是否曾面臨取名困難、誤讀誤寫，或因名字而衍生的生活趣事與困擾。

