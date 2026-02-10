為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南青銀共學實驗課 辨識「隱形糖」

    2026/02/10 05:30 記者楊金城／台南報導
    台南樂齡新教室舉辦「青銀共學實驗課」，大人小孩學得十分有趣。（記者楊金城攝）

    台南樂齡新教室舉辦「青銀共學實驗課」，大人小孩學得十分有趣。（記者楊金城攝）

    台南市樂齡學習示範中心昨天啟用，在麻豆曾文市政願景園區的樂齡新教室，首度舉辦「青銀共學實驗課」，透過有趣的科學實驗，以試劑測試市售飲料的甜度，帶領祖孫破解大腦的視覺陷阱，學會辨識日常生活中的「隱形糖」，課程活潑有創意，將持續推出青銀共學的課程。

    市府活化曾文園區成為推動終身學習的重要據點，台南市樂齡學習示範中心去年八月進駐園區以來，參與樂齡學習人次已破萬人。教育局回應樂齡學習需求，增開教室，提供創新學習場域。

    南市教育局副局長楊智雄說，推出青銀代間課程，除了促進祖孫家人情感，並讓學習成為世代共享、同樂的語言；未來會再辦婆姐咖啡、手作藝文等特色課程、活動，邁向健康友善的全齡學習城市。

    首場「青銀共學實驗課」透過「本氏液」試劑實驗，教導祖孫操作試劑在不同試管分別加入運動飲料、果汁飲料、乳酸菌，在與葡萄糖產生化學變化後，從液體顏色變化來測試飲料的甜度。結果顏色愈黃、愈橘、愈紅就代表甜度愈高，「眼見為憑」，祖孫這才了解市售不同飲料有甜味的迷思，共學課程超有趣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播