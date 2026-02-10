台南青銀共學實驗課 辨識「隱形糖」

台南樂齡新教室舉辦「青銀共學實驗課」，大人小孩學得十分有趣。（記者楊金城攝）

台南市樂齡學習示範中心昨天啟用，在麻豆曾文市政願景園區的樂齡新教室，首度舉辦「青銀共學實驗課」，透過有趣的科學實驗，以試劑測試市售飲料的甜度，帶領祖孫破解大腦的視覺陷阱，學會辨識日常生活中的「隱形糖」，課程活潑有創意，將持續推出青銀共學的課程。

市府活化曾文園區成為推動終身學習的重要據點，台南市樂齡學習示範中心去年八月進駐園區以來，參與樂齡學習人次已破萬人。教育局回應樂齡學習需求，增開教室，提供創新學習場域。

請繼續往下閱讀...

南市教育局副局長楊智雄說，推出青銀代間課程，除了促進祖孫家人情感，並讓學習成為世代共享、同樂的語言；未來會再辦婆姐咖啡、手作藝文等特色課程、活動，邁向健康友善的全齡學習城市。

首場「青銀共學實驗課」透過「本氏液」試劑實驗，教導祖孫操作試劑在不同試管分別加入運動飲料、果汁飲料、乳酸菌，在與葡萄糖產生化學變化後，從液體顏色變化來測試飲料的甜度。結果顏色愈黃、愈橘、愈紅就代表甜度愈高，「眼見為憑」，祖孫這才了解市售不同飲料有甜味的迷思，共學課程超有趣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法