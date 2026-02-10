屏南春節交通分流 估初一、初二南下車多

農曆春節期間，屏鵝公路易成壅塞熱點。 （記者陳彥廷攝）

今年春節假期長達九天，公路局南區工程分局昨天公布分流措施指出，初一至初二以返鄉及大量旅遊車流為主，通往墾丁、台東方向車多，初三以大量旅遊車流為主，雙向皆車多，假期後段初五至初六則以返回工作地旅次為主，通往屏東、高雄方向車多，將以屏一八五線為最主要的分流幹線。

公路局預估，二月十七、十八日初一、初二，水底寮將湧現南下走春車潮，日總量可達四．五萬車次以上，將視車潮進行北上車道調撥予南下車輛使用措施，且沿線將封閉非必要的中央分向島缺口；十九、二十日的車潮南北兩向皆車多，將視車潮實施車道調撥；二十一、二十二日將機動性實施車道調撥及分流，分流措施為台一線四三九K右轉屏一八五線直行，左轉屏一三二線後再接回台一線戰備跑道。

請繼續往下閱讀...

公路局將於二月十四日至十八日的上午八時至下午三時於台九線四四九．一K至四五〇．二K的新路路段實施北上車道漸變段縮減，二月十九日至二十二日中午十二時至下午七時實施雙流社區實施南下車道漸變段縮減。

除公路局的分流計畫，警方也將在台一線永翔路口啟動分流至台十七線的交管措施，並嚴格取締汽車違規行駛慢車道及違規停車，墾丁大街將在初一到初五下午六點至晚間十點啟動人車分流，車輛全由大灣路通行，大街改人徒步區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法