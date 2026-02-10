名間反焚化爐自救會 要求環境部表態

時代力量與名間鄉長陳翰立（中），昨到環境部前針對南投縣府將在名間設焚化爐陳抗。（記者楊媛婷攝）

南投縣府將在國內手搖飲茶葉原鄉名間蓋焚化爐，時代力量與名間鄉長陳翰立率反焚化爐自救會昨首度赴環境部陳抗，指環境部長彭啓明日前稱南投縣需有垃圾處理設施，卻未要求應垃圾減量，不滿環境部態度消極；彭啓明回應，盼南投落實源頭減量。

名間為我國最大茶葉產地，南投縣府在該區的焚化爐選址地周遭皆為特定農業區，農業部長陳駿季日前指出，南投縣若要蓋焚化爐須向農業部申請變更農地，將做最好把關，強調不讓優良農地輕易變更。

時代力量昨和陳翰立與自救會在環境部前陳抗，時力主席王婉諭表示，垃圾處理是全國問題，應靠區域調度解決，農業部審查農地變更必須徵詢環境部意見，只要環境部願對「規模不具必要性、選址不具合理性」表態，就可擋下該案。

陳翰立則不滿彭啓明態度消極，表示南投縣目前人口數從五十萬人降到不足四十六萬人，垃圾量卻從一天二五〇噸增加到二七〇噸，應要求南投縣府落實垃圾減量，呼籲環境部硬起來，評估當地是否適合建焚化爐，還有是否落實減量，認為若有落實減量，南投縣平均每天垃圾量有機會降到二百噸以下，再搭配垃圾轉運，就可不蓋焚化爐。

彭啓明表示，垃圾處理屬地方自治，南投縣過去是委託台中市代為處理，隨台中市自身垃圾處理壓力增加拒收，南投垃圾堆置量已到卅二萬噸，有必要設置自主處理設施，但也應落實垃圾減量，南投人均每天垃圾產生量〇．五七公斤，高出全國平均〇．五五公斤；至於自救會盼中央協助垃圾調度，他坦言，隨「財劃法」通過，中央財源大幅減少後，難再協助調度。

