高雄大統百貨五福店2/28熄燈 將夷平

高雄大統百貨當年火警付之一炬，後來改建為五福店，昨天大統集團公告，五福店租約期滿，將結束營運拆除，並無售地計畫。

大統五福店一九七五年開幕以來，曾為高雄最具代表性的地標，但一九九五年火災後閒置多年，直到二〇〇六年斥資數億元整建，將原建物拆除，改造為地下一層至地上三層的複合式商場。

大統集團昨公告，隨著土地租約期滿，大統五福店將結束階段性營運，二月廿八日是進駐品牌延展合約的最終營業日；三月初起，現址建物將進行拆除，還原為平面土地。

大統集團強調，集團看見高雄近年「演唱會經濟」、亞灣區發展，及中央公園周邊活動場域的串聯，帶動人流與商圈熱度回升，使整體來客成長約三成，未來將導入更多元、創新的服務型態，開啟下一階段想像。

大統集團創辦人吳耀庭過世後，大房長子吳進億掌管華王飯店，後來以十五億元賣給興富發，大房次子吳天翼掌管大統畜牧，二房兒子吳振華掌管大統、大立百貨，二房孫子也分別主導百貨與大樂商場。大統五福店這塊精華地，土地是三兄弟共有，外傳拆掉後土地可能轉賣，大統集團表示目前並無售地計畫。

