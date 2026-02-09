為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《台東農改場研發》新型鳳梨釋迦清潔機 除蟲效率提升3倍

    2026/02/09 05:30 記者黃明堂／台東報導
    粉介殼蟲是鳳梨釋迦主要蟲害之一。（記者黃明堂攝）

    粉介殼蟲是鳳梨釋迦主要蟲害之一。（記者黃明堂攝）

    鳳梨釋迦的「粉介殼蟲」清除，是最令農友與貿易商頭痛的難題，傳統人工清潔成本高，效果也不穩定。台東區農業改良場研發出第二代鳳梨釋迦果實清潔機械，將逐步引進各產地集貨場，確保每一顆外銷的鳳梨釋迦都能維持頂級品質。

    這台第二代清潔機針對釋迦不規則的外型，設計了新型的彈性夾爪系統，能穩固抓取不同大小的果實。果實在輸送過程中會持續旋轉，確保每一處鱗目縫隙都能被徹底清潔，整合了高壓清水沖洗、次氯酸水淋洗及高壓氣吹等多重工序，一次性完成除蟲、清潔、殺菌及吹乾等步驟。

    機械每小時可穩定處理超過一千兩百個果實，且粉介殼蟲的清除率達到完美的百分之百。以一個廿呎貨櫃的作業量來計算，傳統人工作業需要十名人力耗時七個半小時，第二代清潔機僅需三名人力在同樣時間內即可完工，效率整整提升三．三倍。此外，考慮到集貨場的作業空間限制，第二代機械在結構設計上特別走向小型化與穩定化，平整的機體邊緣利於場域內的區域管理與隔離紗網安裝，能有效防止害蟲二次污染包裝區，完全符合外銷檢疫的實務需求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播