《台東農改場研發》新型鳳梨釋迦清潔機 除蟲效率提升3倍

粉介殼蟲是鳳梨釋迦主要蟲害之一。（記者黃明堂攝）

鳳梨釋迦的「粉介殼蟲」清除，是最令農友與貿易商頭痛的難題，傳統人工清潔成本高，效果也不穩定。台東區農業改良場研發出第二代鳳梨釋迦果實清潔機械，將逐步引進各產地集貨場，確保每一顆外銷的鳳梨釋迦都能維持頂級品質。

這台第二代清潔機針對釋迦不規則的外型，設計了新型的彈性夾爪系統，能穩固抓取不同大小的果實。果實在輸送過程中會持續旋轉，確保每一處鱗目縫隙都能被徹底清潔，整合了高壓清水沖洗、次氯酸水淋洗及高壓氣吹等多重工序，一次性完成除蟲、清潔、殺菌及吹乾等步驟。

機械每小時可穩定處理超過一千兩百個果實，且粉介殼蟲的清除率達到完美的百分之百。以一個廿呎貨櫃的作業量來計算，傳統人工作業需要十名人力耗時七個半小時，第二代清潔機僅需三名人力在同樣時間內即可完工，效率整整提升三．三倍。此外，考慮到集貨場的作業空間限制，第二代機械在結構設計上特別走向小型化與穩定化，平整的機體邊緣利於場域內的區域管理與隔離紗網安裝，能有效防止害蟲二次污染包裝區，完全符合外銷檢疫的實務需求。

