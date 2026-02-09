改種甘藷、大豆 稻作轉旱作面積逾15萬公頃

甘藷加工多元，其中熟食冷凍甘藷近年大受民眾歡迎。（記者楊媛婷攝）

農業部推動「一集二轉三加三」糧食產業升級計畫滿週年，其中二轉為鼓勵農民轉作雜糧等節水旱作，農業部指出，去年全國轉旱作面積已超過十五萬公頃，其中二期作旱作面積更比上一年度同期增加二九〇五公頃，農民多改種蕎麥、大豆及甘藷。

飲食習慣變遷，國內稻米長期供過於求，農業部推動糧食產業升級計畫，鼓勵稻農轉作節水旱作如甘藷、大豆等作物，農業部表示，全國去年轉旱作申報面積突破十五．二萬公頃，其中稻作轉旱作較上一年度增加三一九七公頃，二期作轉作雜糧旱作也增加近三千公頃，作物主要包含九三〇公頃的蕎麥、五〇三公頃的大豆，還有二三九公頃的甘藷，並且大多都是契作或集團產區。

請繼續往下閱讀...

其中甘藷隨加工多元，以及健身風潮興起與相關產品容易在便利超商取得等，契作面積穩定成長。

雲林瓊埔合作農場理事主席蘇嘉益表示，國內甘藷通常都是一年一作，因為產期集中，過去常面臨產銷失衡的情況，但透過加工製作為各種不同的產品，還有開發熟食地瓜等，價格更穩定，台灣地瓜食品近年更外銷到日本、韓國、馬來西亞等國，去年更首度前進紐澳，他指出，台灣地瓜比日本地瓜更香甜，烘烤後具有特殊的焦糖風味深受喜愛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法