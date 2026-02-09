衛福部研議居托定型化契約 保母憂領不到年終

衛福部著手研擬「居家托育服務定型化契約」草案，部分保母憂心領不到年終。示意圖，人物與新聞無關。（資料照，基隆市政府提供）

因應立法院審議「兒童托育服務法」草案，衛福部著手研擬「居家托育服務定型化契約」草案，其中要求保母於當年度十二月仍需在托育中才能收取年終獎金等規範，引起部分保母不滿。對此社家署長周道君表示，持續聽取各界意見，對於年終獎金定位與規範，後續將進行討論。

為完善〇至二歲托育服務，衛福部研擬「兒童托育服務法」草案，希望以專法管理，並持續在立法院審議。周道君說，該草案中要求居家托育、托嬰中心等遵循定型化契約。

請繼續往下閱讀...

社家署：持續聽取意見

然而，有保母擔憂，目前衛福部研議的定型化契約草案中，要求保母在當年度十二月仍在托育中才能獲發年終獎金，但幼兒在二歲時，大約七、八月就可能進入幼兒園就讀，保母在當年度十二月不太可能仍在托育中，恐導致最後一年的勞動成果被抹煞。

周道君強調，目前定型化契約草案仍在討論階段，需待「兒童托育服務法」上路後才會執行，且因攸關消費者權益，還需送至行政院消保處審查，過程中會廣泛了解各界意見，尋求家長與居家托育人員都能接受的方式。

針對年終獎金問題，周道君強調，需先釐清年終獎金的定位，是常規費用或法定薪酬，還是社會禮俗，若屬前者，家長就有義務支付，但若認定為社會禮俗，可能由家長與居家托育人員約定如何支付，或是尊重家長意願。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法