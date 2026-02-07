高雄冬日遊樂園 「海陸雙域超人」降臨

超人力霸王昭和六兄弟就定位，今天在高雄冬日遊樂園跟大家正式見面。 （記者王榮祥攝）

愛河灣珊瑚礁群好望角今開幕 陸域由陳其邁率領城市超人走紅毯

高雄冬日遊樂園二月七日（今）下午五點，將在愛河灣珊瑚礁群好望角盛大開幕，超人力霸王們都已做好準備，要以最帥姿態跟大家一起守護家園。

高雄市政府結合港灣特色與日本經典英雄IP超人力霸王，以「超人降臨港都」為主軸打造冬日遊樂園超人慶典，今正式開幕。

兩座15公尺高超人力霸王 帥氣現身

市長陳其邁表示，今年推出兩座高達十五公尺的巨大寫實版「超人力霸王」，於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角帥氣現身；碼頭樂園也有多組力霸王藝術裝置，包括帥氣的初代對戰哥摩拉、Q版傑洛與巴爾坦星人、昭和六兄弟。

海域由10艘水上超跑帶領進場

開幕大戲推出「海陸雙域超人」，海域由十艘水上超跑領航，帶領超人力霸王搭遊艇進場；陸域由陳其邁率領包括鏟子超人、救災救護、維護社會秩序及交通疏運等近六十名「城市超人」走上紅毯，象徵無名英雄齊心守護城市。

多組力霸王藝術裝置 還有快閃店

觀光局長高閔琳說明，除了主題裝置展，現場還規劃「超人力霸王見面會」、「超人力霸王燈光展演」等節目，還有超人主題商品快閃店、美食市集、親子互動遊戲與表演，高雄各大商圈百貨與飯店旅宿業者也同步推出餐飲與住房優惠。

觀光局補充，南部冬季氣候最適合親子出遊，今年遊樂園共廿二項遊樂設施再次「全面免費」，還新增恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、小恐龍、小火車等七項機械遊具，及積木小火車、星際探險兩座大型氣墊設施，並設置二至四歲幼兒專區。

冬日遊樂園二月七日至三月一日止，可多運用大眾運輸，詳情可至官網查詢。

被暱稱鹹蛋超人的超人力霸王，在高雄港灣擺出大陣仗。（記者王榮祥攝）

