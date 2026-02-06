《 基隆過好年—送禮篇》社福年節禮盒 拼布、糕點風格多樣

小愉兒社會福利基金會「熊米屋」推出過年禮盒，精緻且多樣化。 （記者盧賢秀攝）

記者盧賢秀／專題報導

農曆春節將近，是民眾採購「伴手禮」送親友的旺季，基隆市社福身障團體推出年節禮盒，有餅乾、手工拼布和咖啡等，兼具藝術性與實用性，不僅送禮自用兩相宜，也支持身障朋友走入社會。

「熊米屋」朋友叫賣 可訓練口語

「大哥哥大姊姊，愛心手工餅乾，每包一百元」，在基隆甚至台北的街頭、交通場站等處，常可聽到小愉兒社會福利基金會「熊米屋」的身障朋友叫賣，他們不僅叫賣商品，也在訓練口語能力、延緩退化，是他們學習成長的契機。

「熊米屋」現有廿多名高中畢業的身障朋友，由志工陪伴學做餅乾、糕點，品質有口碑，長期受到機關團體合作採購產品，並和CAMA咖啡合作聯名禮盒，也可以客製化商品，還有民眾特製結婚喜餅和孩子的彌月禮盒。

小愉兒基金會 培養生活能力

小愉兒社會福利基金會總幹事趙又琳說，他們靠賣餅乾、糕點，「自助人助」累積籌建小愉兒永續家園基金，讓身障者學習一技之長和獨立自主的生活能力。過年期間推出「心春禮盒」，有餅乾、牛軋糖和鳳梨酥等各式組合商品，希望民眾多選購。

腎友協會「愛布家」 針線中拾信心

基隆市腎友協會成立手工拼布手作坊，成立「愛布家」品牌，腎友們一針一線縫製手提布包，化妝包、零錢包、杯墊等各項手工製品，從針線活中重拾信心。協會總幹事黃雅惠說，腎友的作品手工細緻、風格多樣，又有質感，經常在台北市的各大市集展售，獲得不少好評。因為手工製作必須事先預訂，有興趣的民眾可以在優先採購網路商城平台或臉書「愛布家」預定。

視障者除了按摩之外，基隆市盲人福利協進會也設計了「視視如意咖啡」，由代工廠製作濾掛式咖啡包，嘗試走出另外一條機會。

基隆社福團體春節禮盒

