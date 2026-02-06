仁武盼蓋捷運 立委催生楠梓五甲線

高市「捷運整體路網報告」今年將送交通部核備，立委林岱樺（前排右一）盼楠梓五甲線能獲青睞，昨邀仁武區民代提出意見並整合。（記者洪臣宏攝）

捷運整體路網上半年送核備 交通部︰以公有地優先 減少私有地徵收

高市捷運局今年將完成「捷運整體路網報告」送交通部核備，立委林岱樺盼楠梓五甲線能獲得青睞，昨天邀集仁武區民代提出意見並整合。儘管該新闢路線還沒完成評估，交通部強調，會以公有地為優先，盡量減少私有地徵收，樂見地方能事先溝通，均有助減少阻力。

新闢路線經仁武 還未完成評估

高市捷運局規劃「一〇四年捷運整體路網」，預計今年上半年提報交通部核備。其中楠梓五甲線從楠梓區經鳳仁路，往南行經大社、仁武、鳥松，直至鳳山區，交通部、高市捷運局及地方民代昨召開「仁武地區捷運整體路網規劃進度與未來發展研討說明會」，盼能集思廣益。

高市捷運局副局長王正一簡報時指出，正檢討及優化楠梓五甲線沿線交通場站，包括捷運紅線R20、捷運黃線Y3（興建中）、捷運紫線P6（規劃中）；另重要據點有仁武區公所、仁武產業園區、澄清湖風景區、澄清湖棒球場、果嶺公園、國立原住民博物館（籌備中）；人口稠密區有霞海七十六期、八卦寮八十四期、八德一〇〇期、灣北等新興重劃區。

仁武為唯一人口正成長行政區

市議員江瑞鴻、黃飛鳳及多名里長發言均提及，仁武區為高市唯一人口正成長行政區，去年已突破十萬人，仁武產業園區廠家也持續遷入，仁武地區及周遭亟需捷運紓解交通，同時藉以開發公共設施，促進地方發展。

林岱樺說，民眾關切的還有土地徵收及價格，根據捷運開發時程，可行性評估至少要二年，綜合整體規劃及環評少說也要四年，再加上難以預測的「審議期」及施工期，楠梓五甲線通車仍在未定之天。

交通部路政及道安司專委魏瑜則表示，建議這種說明會議能多辦，取得共識有助於審議討論；她強調，開闢捷運會優先取得公有地，盡量不徵收私有地，以減少阻力。

