CAR-T實際療效佳 新一代拚今年上路／累計逾90例獲健保給付、藥費近7.3億

健保給付首位CAR-T細胞治療在花蓮慈濟醫院進行，醫療團隊取出自瑞士改造後送回台灣的CAR-T細胞。 （資料照，花蓮慈濟醫院提供）

健保高單價癌症治療交出成果，健保自二〇二三年起給付CAR-T細胞免疫治療，單一療程費用高達八一九萬元，迄今已累計逾九十例個案獲給付、健保支應藥費近七．三億元。衛福部長石崇良昨表示，CAR-T納入健保後，實際臨床療效已優於國際臨床試驗結果，此外，新一代CAR-T已取得藥證，正進行醫療科技評估，最快今年內納入健保，並有機會提前至第二線治療使用。

淋巴癌療效優於國際臨床試驗

中華民國血液及骨髓移植學會等單位昨天舉辦「CAR-T給付百例：健保護航、重獲新生」記者會。石崇良指出，健保於二〇二三年十一月首度將CAR-T納入「暫時性給付」，主要適用於急性淋巴性白血病（ALL）與瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）患者，且須為第二線治療失敗者，包括骨髓移植失敗或無法進行骨髓移植的病人，補足過去治療選項有限的缺口。

請繼續往下閱讀...

石崇良表示，CAR-T為我國首批採「暫時性給付」納入健保的藥品之一，須同步蒐集三年期臨床實證資料，雖完整資料尚未蒐集完畢，但初步分析顯示，特別是在淋巴癌族群，實際治療成效已超越原先藥證申請時的臨床試驗數據。

有機會提前至第二線治療使用

值得注意的是，新一代CAR-T細胞免疫治療已取得國內藥證，並申請納入健保給付。石崇良說，目前尚未進入實質價格協商，後續將依醫療科技評估結果，特別是成本效益分析與ICER值（多存活一年需要多花多少錢），作為與藥廠討論價格的重要依據，以兼顧療效與健保永續。

至於是否擴大給付對象，他強調，健保給付適應症須與藥證核准內容一致，但隨著國際癌症治療指引更新，CAR-T在特定情況下已有從第三線提前至第二線、甚至與骨髓移植並列的趨勢，未來待專家會議與共同擬訂會議審議後，就能做出最終決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法