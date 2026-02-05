春節花蓮訂房率2~3成 國旅團費年漲5%／中彰投3天行程最高要價18000 民眾嘆「窮到只能出國」

觀光署統計，春節連假期間花蓮訂房率剩2~3成，訂房率最高的嘉義市也僅約56%。圖為花蓮景點將軍府。（資料照）

國內旅遊屢被詬病太貴、沒價值，許多人寧願出國玩，春節連假期間花蓮訂房率僅二到三成，根據觀光署統計，訂房率最高的嘉義市也僅約五十六％。但國旅團費不減反增，較去年同期相較還漲五％，第二季平均也較去年多漲五％。

今年春節連續假期有九天連假，但許多民眾覺得國旅貴，「窮到只能出國」。國旅最貴地點在中彰投地區，春節期間入住的兩天行程中，單人要價約八千元到一萬五千元，三天行程更高達一萬三千元到一萬八千元。

請繼續往下閱讀...

嘉義市訂房率56％最高 苗栗51％

不過，春節連續假期旅遊訂房率最高的不是最貴的縣市，觀光署統計，春節假期前八天（二月十四日到廿一日）平均訂房率最高前三名依序為嘉義市五十五‧九一％、苗栗縣五十一‧三二％、台南市四十九‧五五％；另外連同新北市、台中市、南投縣、嘉義縣及台東縣等五個縣市，總計八個縣市平均訂房率超過卅八‧三三％。

花蓮縣旅館商業同業公會日前也表示，距離春節不到半個月，但平均訂房率低於三成，許多旅店業者慘兮兮「開一天虧一天」；上次訂房率這麼慘的春節是二〇一八年，當時緊接在〇二〇六大地震後的農曆年期間。

第2季國旅團費會再漲5％

不僅春節連假，今年第二季國民旅遊市場需求變化，綜合考量春季旅遊特性、清明與端午連假效應、五一勞動節連假新制等，都可能帶動的短假期需求。

花蓮訂房率慘歸慘，但旅遊團費用並沒有跟著下降。中華民國旅行業品質保障協會昨天公布今年第二季（四月到六月）旅遊合理團費，與去年同期相較，今年平均上漲三％到五％，花東旅遊平均團費是全台所有地區最貴的地區，兩天團費要價六八〇〇元到一萬八〇〇元、三天團費要價九三〇〇元到一萬三三〇〇元。

品保協會：房價特別高飯店 只是個案

品保協會國旅委員陳永翔表示，團費會一直上升主要有兩個原因，第一是旅行社成本增加了、第二是租車的費用增加。至於住宿的費用也有感增加，他表示，自從新冠疫情後每年旅宿業都有調升，但幅度有點高，所以許多民眾會覺得比國外住宿貴。

但他點出，多數調幅較高的是四、五星級飯店，且有些價格特別高，算是個案，並非通案，四星級以下旅宿還是有很多好的選擇，消費者可以多參考比較。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法