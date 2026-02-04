草嶺石壁櫻花季 斗六可搭直達車

草嶺石壁櫻花季今年花況不錯，預計春節連假陸續爆開。（記者黃淑莉攝）

雲林古坑鄉草嶺石壁櫻花將在二月十七日至三月一日登場，目前石壁花開約兩成，預計春節連假起陸續綻放，是賞花最佳時間，為讓遊客能輕鬆賞花，除古坑鄉公所在山上有接駁車，縣府也在斗六火車站推出預約制賞櫻接駁專車直達石壁。

2萬株櫻花 2/17起至3/1盛開

古坑草嶺、石壁廿多年來陸續栽種約兩萬株櫻花，品種有紅粉佳人、寒櫻、八重櫻、富士櫻及垂櫻等超過廿種，這幾年成為全國知名的賞花景點，雲林縣長張麗善指出，去年櫻花季吸引約六十萬人次，今年期待能達百萬人次。

文化觀光處長謝明璇表示，草嶺迎來最浪漫的季節，今年櫻花季規劃「美人谷環線」賞櫻步行路線，串聯東碧山莊、九芎神木等多處重要景點，今年也推「石壁櫻花季專屬禮盒」，期盼大家在賞花之餘能以實際行動支持在地產業與返鄉青年。

古坑鄉長林慧如說，為讓民眾能更順利上山賞花，公所在櫻花季期間實施交通接駁，在第一、第二、第三停車場接駁至東壁山莊，班距每半小時一班，並視人潮彈性加開。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，櫻花季期間縣府也在斗六火車站後站規劃「預約制賞櫻接駁專車」，每日於上午八時卅分至十二時發車前往東璧山莊，並於下午二點至四時卅分回程至斗六後火車站，票價二八〇元，預約電話0922-900023。

