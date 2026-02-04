為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    草嶺石壁櫻花季 斗六可搭直達車

    2026/02/04 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    草嶺石壁櫻花季今年花況不錯，預計春節連假陸續爆開。（記者黃淑莉攝）

    草嶺石壁櫻花季今年花況不錯，預計春節連假陸續爆開。（記者黃淑莉攝）

    雲林古坑鄉草嶺石壁櫻花將在二月十七日至三月一日登場，目前石壁花開約兩成，預計春節連假起陸續綻放，是賞花最佳時間，為讓遊客能輕鬆賞花，除古坑鄉公所在山上有接駁車，縣府也在斗六火車站推出預約制賞櫻接駁專車直達石壁。

    2萬株櫻花 2/17起至3/1盛開

    古坑草嶺、石壁廿多年來陸續栽種約兩萬株櫻花，品種有紅粉佳人、寒櫻、八重櫻、富士櫻及垂櫻等超過廿種，這幾年成為全國知名的賞花景點，雲林縣長張麗善指出，去年櫻花季吸引約六十萬人次，今年期待能達百萬人次。

    文化觀光處長謝明璇表示，草嶺迎來最浪漫的季節，今年櫻花季規劃「美人谷環線」賞櫻步行路線，串聯東碧山莊、九芎神木等多處重要景點，今年也推「石壁櫻花季專屬禮盒」，期盼大家在賞花之餘能以實際行動支持在地產業與返鄉青年。

    古坑鄉長林慧如說，為讓民眾能更順利上山賞花，公所在櫻花季期間實施交通接駁，在第一、第二、第三停車場接駁至東壁山莊，班距每半小時一班，並視人潮彈性加開。

    雲林縣交通工務局長汪令堯表示，櫻花季期間縣府也在斗六火車站後站規劃「預約制賞櫻接駁專車」，每日於上午八時卅分至十二時發車前往東璧山莊，並於下午二點至四時卅分回程至斗六後火車站，票價二八〇元，預約電話0922-900023。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播