每日交通量估破20萬人 北士科恐塞爆

輝達台北總部預計2029年進駐北士科，將一併帶動下游廠商進駐。圖為T17、T18基地。（記者董冠怡攝）

2029年輝達進駐帶動廠商 淡北道路引入車流 北市府︰規劃公車、評估捷運

輝達台北總部預計二〇二九年進駐北投士林科技園區，同年淡水河北側沿河平面道路（簡稱淡北道路）工程也將完工，屆時淡水車流將引流自大度路、承德路進入台北市區。市議員林杏兒表示，民間研究機構估計，未來北士科預估每日流動交通人口最高可達廿萬餘人，道路容量將無法負荷；市議員林延鳳也說，即便社子輕軌正評估升級為中運量，但距離完工仍需費時至少八至十年，緩不濟急，當地交通恐天天塞爆。

北士科園區鄰近福國路及承德路交叉口，主要分成東側軟橋段、西側新洲美段兩大區塊。軟橋段包括承德路、文林北路、外雙溪和磺溪圍成的四角地，涵蓋文林國小及中正高中；新洲美段則為福國路、外雙溪所夾腹地。

上班族怨大眾運輸不便 停車位不足

林杏兒指出，現在園區內上班族抱怨，捷運轉乘不易，公車路線及班次少又常脫班，多選擇開車，然而附近承德路、福國路，上、下班常塞車，且停車位嚴重不足，民間研究機構估算，未來北士科區域每日常駐就業人口高達五萬五千人，每日流動交通人口量體最高可達廿萬至卅萬人，至少是目前的十九倍，甚至可能達一百倍，道路容量堪憂。

社子輕軌評估中運量 議員憂緩不濟急

林延鳳表示，輝達總部最快二〇二九年完成，將一併帶動下游廠商進駐，即使社子輕軌正評估提升至中運量，但工程從動輒費時八至十年，緩不濟急，現在連同洲美快速道路、正在施作捷運北環段工程的中正路在內，「條條大路都在塞」，加上淡水進出市區的淡北道路工程即將進入北市，大度路周邊光是架設圍籬就已造成壅塞，未來恐衝擊加劇。

交通局規劃3接駁公車路線、專用道

交通局回應，除透過號誌、取消大度路快慢車道實體分隔等手段改善交通瓶頸，也規劃三條接駁公車路線，第一條是今年第一季將開設的北士科至芝山站、士東路的路線，近期洽詢業者了解車次需求，其餘兩條路線會再評估，另外建置福國路公車專用道，洲美快增大業路匝道、南延銜接國道。捷運工程局也補充，「社子─士林─北投─大同區域捷運路網」評估結果預計今年下半年出爐。

北士科園區承德路假日車流量也大。 （記者董冠怡攝）

