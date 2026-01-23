國教署試辦臨托 竹市無公幼加入

桃市府環保局今年1月13日正式修正公告餐飲油煙相關規定，明確將「裝得有效、用得正確、定期保養」納入強制規範，1年輔導期後於明年元旦上路。（環保局提供）

家長若有需求只能請假自己照顧 市府：已在3地設臨托據點

教育部國教署前年起推動公共化幼兒園「臨時照顧服務」試辦計畫，且啟動線上預約系統，盼提供家長彈性、多元的臨時托育選擇。新竹市議員林盈徹昨指出，竹市未滿六歲的幼童約兩萬人，幼兒照顧需求量大，但竹市居然沒有一家幼兒園有加入臨時照顧服務試辦計畫，等同家長若有臨托需求只能請假自己照顧，忽視家長育兒需求，市府只提高補助津貼，卻未提供全方位服務，只做最簡單最表面的津貼補助。

市府：暫無閒置空間可供試辦

市府回應，已在東區婦女館、北區南勢社福館及香山區親子館設有定點臨托據點，可供家中育有六個月以上至未滿六歲兒童家長安全且安心的托育喘息服務。教育部國教署推動的公立及非營利幼兒園臨時托育服務，設置對象為人口密度較高之行政區。竹市目前暫無閒置空間可供試辦。

林盈徹說，高雄已有卅七間公立幼兒園或非營利幼兒園參與計畫，竹市卻無幼兒園加入。竹市未滿六歲兒童約兩萬人，市府雖已規劃未來將公共托育據點由原本三處擴增到十處，也加碼生育津貼、育兒津貼等補助，但現行三個行政區僅各設一處定點臨時托育據點，無法滿足家長需求。

議員：市府忽視家長育兒需求

林盈徹說，他多次要求市府增加定點臨托服務，但市府僅在東區辦理夜間臨托服務，籲市府能擴大到香山區及北區，並推動線上預約機制、縮短預約期程，讓家長能更即時獲得相關資源。尤其竹市雙薪家庭多，臨托服務需求大，如果孩子臨時有狀況或因工作需加班，常需臨時托育服務，如果家長都得請假自行照顧，也會增加家庭照顧壓力。籲市府鼓勵幼兒園或非營利幼兒園加入臨時托育服務線上預約試辦行列，讓育兒政策不僅止於補助。

