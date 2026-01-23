政院拍板 國民年金給付調高到5000元 176萬人受惠

行政院院會昨通過「國民年金法修正草案」，現行老年年金、遺屬年金、原住民給付，將從每個月4049元調高為5千元。（記者鍾麗華攝）

行政院院會昨通過「國民年金法修正草案」，現行老年年金、遺屬年金、原住民給付，將從每個月四〇四九元調高為五千元，新增消費者物價指數（CPI）達到三％調整機制，同時放寬排富條款，預估一年所需經費約八六〇億元，逾一七六萬民眾受惠。

衛福部社會保險司長張鈺旋表示，現行老年年金A式與基本保證、遺屬年金、原住民給付，將由現行每月四〇四九元調升至五千元，增幅約廿三．五％；身心障礙基本保證年金則由五四三七元提高至六七一五元。

此次修法也放寬排富門檻，將個人年所得門檻將由五十萬元提高至六十萬元，不動產由五百萬元調整為一〇二五萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限。現行法規對被保險人配偶若未依期限代繳保險費，將處以罰鍰，被外界視為懲罰婚姻，草案刪除該規範。

修法後每年預算估計為八六〇億元，今年將以追加預算一六九．八億元方式支應。

衛福部次長莊人祥表示，目前國保累積繳納率約六成，六十五歲以上則達九成，期待修法後未來收繳率會提高。

