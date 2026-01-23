為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    追撞暴衝！休旅車撞垮台中國民黨部圍牆 石塊噴飛砸傷都發局科員

    2026/01/23 15:31 記者許國楨／台中報導
    台中國民黨部圍牆被撞，水泥石塊四散噴飛，現場一片狼藉。（民眾提供）

    台中國民黨部圍牆被撞，水泥石塊四散噴飛，現場一片狼藉。（民眾提供）

    台中市西區大隆路今（23）日上午發生一起驚險交通事故，國民黨台中市黨部突然傳出巨大撞擊聲，一輛休旅車失控衝進停車場、直接撞倒圍牆，水泥石塊四散噴飛，由於緊鄰市府都市發展局都市修復工程科，波及路過一名顏姓科員，現場一片狼藉，怵目驚心。

    台中市第一分局於上午10時15分接獲通報，大隆路發生車禍涉及2輛車，並造成多人受傷，經查，72歲王姓婦人駕駛自小客車，沿東興路轉入大隆路、往精明二街方向行駛時，疑未保持安全距離，追撞前方正在減速的凌志休旅車。

    前車由53歲王姓女子駕駛，車上另載2名乘客，遭追撞後車輛突然向前暴衝，不明原因失控，先後撞上國民黨台中市黨部停車場鐵門與圍牆，猛烈撞擊導致圍牆整片倒塌，水泥磚塊瞬間飛散。

    事故發生時，黨部緊鄰的中市都發局都市修復工程科正有員工進出，1名顏姓科員（41歲）行經停車場附近，遭噴飛石塊砸中腿部，當場受傷，所幸意識清楚，前車2名乘客則分別出現腳部與頭部傷勢。

    救護人員獲報後迅速到場，將3名傷者分送大里仁愛醫院及惠中林新醫院治療，均無生命危險；警方也同步封鎖現場進行測繪、蒐證作業並實施酒測，兩車駕駛酒測值均為0。第一分局呼籲，駕駛人行車時應保持安全距離，注意車前狀況，確保自身與他人安全。

    被追撞休旅車暴衝，撞倒國民黨台中市黨部圍牆。（民眾提供）

    被追撞休旅車暴衝，撞倒國民黨台中市黨部圍牆。（民眾提供）

