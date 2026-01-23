為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    泰山中山、板橋柏翠公托啟用 開放登記

    2026/01/23 05:30 記者翁聿煌／新北報導
    新北市泰山中山及板橋柏翠兩家公托22日啟用，全市公托累計130家。（記者翁聿煌攝）

    新北市「泰山中山公托中心」及「板橋柏翠公托中心」昨天舉行聯合開幕儀式，目前新北市公托已達一百卅十家，社會局表示，下半年還會成立兩家。泰山中山公共托育中心可收托六十名、板橋柏翠公共托育中心可收托四十名〇至二歲嬰幼兒，自昨天下午兩點半至廿四日下午五點開放家長至「新北育兒資訊網」登記報名，若登記人數超過收托名額，將於二月廿五日上午十點公開抽籤。

    收托〇至二歲嬰幼兒

    新北市長侯友宜表示，截至目前，新北市已設置一百卅家公共托育中心，可收托六五五五名幼兒，另有二五三家私立托嬰中心，整體收托量能達一萬六千多名；若再結合居家托育服務，家外托育率已突破四十五％，大幅超越經濟合作暨發展組織（OECD）國家平均的卅六％，穩居全國之冠。

    侯友宜指出，新北市公托下半年還有兩家會成立，希望新北托育能夠滿足家長的需求，能夠讓孩子更平安更健康。泰山中山公共托育中心為泰山區第三家公托，因應泰山與新莊交界地區人口成長快速、托育需求而設置；板橋柏翠公共托育中心則為江子翠地區首間公共托育中心，不僅補齊板橋都會區托育服務的重要拼圖，也大幅提升板橋區整體托育量能。

