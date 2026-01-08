被檢舉醫師：「醫院內鬥真可怕」

台北榮民總醫院院長陳威明昨日直言，北榮長年以來對手術室出入管制採取最高標準。多次明文要求，醫材廠商絕對禁止刷手上台，一旦查證屬實，必定從嚴處分。（資料照）

台中榮總遭爆料，神經外科疑有醫材廠商人員進入手術室內代刀手術，其中廖姓醫師被內部檢舉，違反手術室門禁管制規定送考績會審議。該醫師在網路上擁有五．六萬名粉絲追蹤，他在臉書PO出「醫院內鬥真可怕」、意有所指抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」等字句；另兩名醫師表示，由院方統一回應。

廖姓醫師上月底被醫院內部檢舉後，曾在臉書粉專發文「有人投訴老廖違反醫療倫理和醫院規範，院方將老廖送至人評會懲處。老廖是個窮兇惡極、不顧患者的醫師，千萬不要來找老廖醫治哦！」等相關貼文。

有詳知內情的醫護指出，醫療器械及醫材日新月異，手術時器械、醫材故障，廠商通常在手術房待命，有問題時會刷手排除障礙、修復故障。爆料者偷錄影片擷取片段影像、斷章取義，手術室那麼多人，主刀醫師怎麼可能讓廠商執刀，「難道大家都瞎了嗎？」指稱不實爆料，廝殺第一線努力的臨床醫師。

北榮：手術室出入管制應採取最高標準

台北榮民總醫院院長陳威明昨日直言，北榮長年以來對手術室出入管制採取最高標準。多次明文要求，醫材廠商絕對禁止刷手上台，一旦查證屬實，必定從嚴處分，毫無模糊空間。

陳威明表示，北榮對任何非院內人員進入開刀房，皆須經院長層級核可，視同軍事重地嚴格管制。他坦言，新式醫材初期導入時，廠商完全不進入手術室實務上難以避免，主要是協助護理人員正確拆裝器械，避免操作錯誤。

不過，廠商角色僅限於旁邊指導，「刷手上台、參與手術，門都沒有、想都別想。」陳威明也指出，北榮因新醫材或技術需求，讓非醫療人員進入手術室的比例不到一％，且均有完整簽到與核准程序。

