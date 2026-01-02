為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    追曙光 阿里山公路9起車禍

    2026/01/02 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    台18線85.4公里處清晨發生機車過彎自摔，連人帶車滑到對向車道，與對向車輛碰撞事故。（竹崎警分局提供）

    迎接二〇二六年第一道曙光，阿里山國家森林遊樂區昨吸引逾萬人上山，阿里山公路車潮湧現，有機車騎士「夜衝」上山，疑不熟路況過彎自摔受傷，白天下山路段更是狀況連連，多輛自小客車衝進路旁水溝，共有九起車禍，所幸無人員死亡，員警為排除事故疲於奔命，車流大致保持順暢。

    竹崎警分局表示，昨清晨五點阿里山公路八十五．四公里處發生車禍，傷者為共乘機車一對年輕男女，林姓男子（廿歲）載女友（十八歲）與朋友結伴騎機車上山，行經事故路段時，因該處為連續彎道，林男疑轉彎不慎自摔滑向對向車道，與對向自小客車發生碰撞，致林男與女友身體多處擦挫傷。另有些遊客下山時疑因疲勞駕駛，開車時精神不濟不慎衝進路邊水溝，還有休旅車過彎衝進對向車道旁空地撞倒指示牌，幸都無大礙。

    此外，阿里山鄉達邦村在去年十二月卅一日跨年之際，驚傳一頭台灣黑熊闖入工寮開冰箱翻找食物事件，現場還有罐頭遭撬開取食跡象。林業署嘉義分署表示，這是大阿里山地區首度發生台灣黑熊入侵工寮正式紀錄，已在現場架設紅外線自動相機進行監測，並發熊鈴及防熊噴霧給民眾自我保護。

