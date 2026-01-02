為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化生育補助358 身障停車4小時免費

    2026/01/02 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣生育補助加碼及補助產檢的「好孕卡」社福新制，元旦起開始申請使用。（記者張聰秋攝）

    新年新希望！彰化縣政府昨天整理出中央與地方今年新制懶人包，包括生育補助、孕產照護、長者健康與身障友善措施，不少政策昨天新年第一天起就能使用，縣府提醒民眾把握權益，該申請的別錯過！

    產檢補助500元 最多14次

    在生育政策上，從昨天出生的元旦寶寶起，生育補助第一胎三萬元、第二胎五萬元、第三胎以上直接給八萬元。同時推出「好孕卡」，孕婦每完成一次產檢可領五百元電子票證補助，最多十四次，讓準媽媽安心產檢。

    長者福利也升級，自一月二十日起，設籍彰化滿一年的六十五歲以上長者，或五十五歲以上原住民，低收入或中低收入戶可免費接種兩劑帶狀疱疹疫苗；一般長者自付六千元即可完成兩劑接種。

    交通便民新措施也同步上路，昨天起，持有效身心障礙停車證的駕駛，不論停在身障專用格或一般路邊收費格，每天第一次停車可享四小時免費。優惠採每日累計制，多次停車也會自動計算剩餘免費時數，便利身障朋友跨縣市移動。全縣智慧停車柱已更新系統，駕駛務必將停車證明置於擋風玻璃明顯處查核，若漏給優惠可憑證補登。

    中央新制方面，最低工資調升為月薪二萬九五〇〇元、時薪一九六元，育嬰留職停薪與家庭照顧假更彈性，低收入戶與中低收入戶生活補助也加碼。

