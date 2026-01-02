為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    我抗病香蕉 被譽為最後堡壘 台蕉9號 有望改變全球香蕉版圖

    2026/01/02 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    香蕉研究所培育的最新抗病品種「台蕉九號」，可抗病生產健康種苗，有望改寫全球香蕉版圖。（香蕉研究所提供）

    香蕉研究所培育的最新抗病品種「台蕉九號」，可抗病生產健康種苗，有望改寫全球香蕉版圖。（香蕉研究所提供）

    香蕉為重要經濟水果作物，我國香蕉研究所培育的抗病香蕉，被學界譽為守護全球香蕉的最後堡壘。中研院農業生物科技中心副研究員陳荷明與香蕉研究所、台大共組團隊研究發現，台灣香蕉抗病關鍵在染色體有大段缺失，因此提升抗病性，香蕉研究所更育成最新抗病品種「台蕉九號」，將有望改寫全球香蕉版圖。

    染色體大段缺失 提升抗病性

    香蕉研究所培育可抗素植株絕症的「黃葉病TR4」香蕉，黃葉病會潛伏在土壤達數十年，香蕉染疫會全園枯死、廢耕。甫退休卸任的所長邱祝櫻表示，關鍵在台灣近六十年前由台大教授蘇鴻基揭露TR4，並投入組織培養、育苗、建立病譜。

    邱祝櫻表示，該所多年來將病毒和香蕉植株幼苗混合並篩選出可存活抗病者，找出可抗病的香蕉品種台蕉四號、台蕉五號、台蕉七號等，並生產健康種苗。

    陳荷明透過基因組、轉錄組與基因功能性分析，解析抗病關鍵差異，發現可抗黃葉病的台蕉品種多有大片段的染色體缺失，顯著提升抗病性，證明染色體結構變異在香蕉突變育種中的關鍵作用，該研究登於《美國國家科學院院刊》。

    透過品種權布局 再對外輸出

    台蕉九號已有品種權，不過農業部尚未對外公布。邱祝櫻表示，全球貿易主要香蕉品種為「威廉斯」，該品種難抗病，「台蕉九號」是自威廉斯而來的抗病種，具有逾七成的抗病性，但香蕉可無性繁殖，只要芽被偷就外流，需先透過品種權全球布局，再對外輸出種苗。

