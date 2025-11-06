台中國際花毯節 史上最大主花毯亮相

台中國際花毯節，今年的主花毯以飛天小女警的小鎮為主。（記者歐素美攝）

全台最受矚目的花卉盛典「新社花海暨台中國際花毯節」，將於十一月八日至十一月三十日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，今年主花毯以卡通頻道「飛天小女警」為靈感，高十八米、以魔人啾啾基地裝置為最高點，市府強調「兩公頃花海展場面積創下紀錄。」

飛天小女警 高18米 直徑60米

花毯節為期廿三天，橫跨四個週休假日，每天上午八點半至下午四點半開放，台中市副秘書長張大春昨天在開箱記者會指出，新社好山好水，農特產品豐富，今年並有中部八縣市農特產展，歡迎大家一起來新社看花海花毯。立法院副院長江啟臣說，新社花毯節去年創下三五八萬人次前來參觀，希望今年能突破四百萬人次。

請繼續往下閱讀...

2公頃花海展場面積創紀錄

今年主花毯以「飛天小女警」為靈感，高十八米、直徑六十米號稱開辦以來最大，主裝置每半小時自動展演一次，融合泡泡與水霧效果，搭配機械動態營造奇幻氛圍。

週末登場 送限量個人化郵票

台中市觀光旅遊局長陳美秀表示，今年首度與國際IP飛天小女警合作，整個場景就是飛天小女警小鎮，主要特色包括遊客首度可以穿越主花毯，身歷其境，而全場兩公頃是花卉面積最大一次，此外，今年走永續旅遊發展，所以與在地社區、花農、老農，還有花卉療癒等結合，盼創造台中市旅遊最高峰。

台中郵局配合花毯節發行「波波鴿花海主題」個人化郵票，開幕當天提供限量一千封紀念封，供民眾免費索取，台中郵局局長葉玉瑕說，個人化郵票共四款，並同步推出限量五百份「花海同樂福袋」，內容包含SNOOPY同樂旅行袋等，十一月八至九日在活動現場設置攤位提供服務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法