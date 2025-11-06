為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    首次開放 駁二露營吹海風、逛市集

    2025/11/06 05:30 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄駁二藝術特區將於十二月十三至十四日，首次開放大義公園為期間限定專屬露營區。（文化局提供）

    高雄駁二藝術特區將於十二月十三至十四日，首次開放大義公園為期間限定專屬露營區。（文化局提供）

    高雄駁二藝術特區將於十二月十三、十四日舉辦「駁二港邊露營趣」，首次開放大義公園為專屬露營區，一個營位只要兩百元，並規劃結合美食、手作與親子活動，打造全方位的港邊露營體驗，現場更集結超過一百卅個文創品牌及美食攤位，邀民眾在高雄港邊感受悠閒的慢活假期。

    高雄市文化局長王文翠表示，首次開放大義公園作為露營場地，分別推出戶外過夜與計時搭帳的方案，戶外過夜最低只收費兩百元、計時帳八百元，還有時下最流行的懶人露營方案，從大義區紅磚廊道延伸至淺二碼頭，讓民眾在駁二港邊也能搭起帳篷、吹著海風，享受療癒又自在的戶外時光。

    期間限定的露營活動讓大義公園變身戶外風格十足的露營區，集結八家露營品牌與五輛特色露營車，讓民眾探索戶外生活的各種提案，一覽各式露營用品與配件，同時安排多組樂團和劇團接力演出。

    民眾若想活動筋骨，現場設有走繩運動體驗區；若想釋放壓力，可報名「瑜悅運動」的夜間舒緩瑜伽課，與頌缽、泰北敲筋、藥草球按摩等療癒體驗。此外，也推出露營技巧、自然手作及親子互動等主題課程，但露營不提供洗澡間，也無法升火，報名資訊可上網「駁二港邊露營趣」查詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播