首次開放 駁二露營吹海風、逛市集

高雄駁二藝術特區將於十二月十三至十四日，首次開放大義公園為期間限定專屬露營區。（文化局提供）

高雄駁二藝術特區將於十二月十三、十四日舉辦「駁二港邊露營趣」，首次開放大義公園為專屬露營區，一個營位只要兩百元，並規劃結合美食、手作與親子活動，打造全方位的港邊露營體驗，現場更集結超過一百卅個文創品牌及美食攤位，邀民眾在高雄港邊感受悠閒的慢活假期。

高雄市文化局長王文翠表示，首次開放大義公園作為露營場地，分別推出戶外過夜與計時搭帳的方案，戶外過夜最低只收費兩百元、計時帳八百元，還有時下最流行的懶人露營方案，從大義區紅磚廊道延伸至淺二碼頭，讓民眾在駁二港邊也能搭起帳篷、吹著海風，享受療癒又自在的戶外時光。

請繼續往下閱讀...

期間限定的露營活動讓大義公園變身戶外風格十足的露營區，集結八家露營品牌與五輛特色露營車，讓民眾探索戶外生活的各種提案，一覽各式露營用品與配件，同時安排多組樂團和劇團接力演出。

民眾若想活動筋骨，現場設有走繩運動體驗區；若想釋放壓力，可報名「瑜悅運動」的夜間舒緩瑜伽課，與頌缽、泰北敲筋、藥草球按摩等療癒體驗。此外，也推出露營技巧、自然手作及親子互動等主題課程，但露營不提供洗澡間，也無法升火，報名資訊可上網「駁二港邊露營趣」查詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法